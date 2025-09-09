  • ESP
REFIX marca presencia en los principales eventos de deporte, salud y bienestar

REFIX reafirma su compromiso con la salud, el bienestar y el deporte, participando activamente en eventos fantásticos que combinan rendimiento, estilo de vida y consumo responsable. A lo largo del último año, la marca ha estado presente en iniciativas de gran relevancia, lllevando hidratación natural y la vitalidad de sus 78 sales minerales a deportistas, amantes del deporte y al público en general

La presencia de REFIX en estos escenarios refuerza su filosofía: acercar una alternativa natural, eficaz y sostenible de hidratación a quienes apuestan por un estilo de vida activo. Cada participación representa un puente entre la marca y comunidades que valoran la salud, el respeto al medioambiente y el deporte como motor de transformación social.

Entre las participaciones más destacadas se encuentran carreras y festivales que movilizan a miles de personas, como la Tech Run, el circuito Adidas Running, la Biocultura, la Gran Fondo Sierra Morena, la Ciudad de Lugo – Ancares, el emocionante campeonato de Fútbol Playa en Nazaré – O Sotão, el divertido Flippity Flop, además de activaciones como la Sampling Experience y el torneo Lesbian Garros, entre muchos otros.

El momento más sensacional del calendario es la presencia de REFIX en NORCHA Portugal, uno de los mayores y más reconocidos eventos del norte de Portugal. Este encuentro no solo reúne a miles de participantes y espectadores, sino que también funciona como un escaparate internacional para marcas comprometidas con el deporte, la sostenibilidad y la innovación. Para REFIX, formar parte de NORCHA significa consolidar su posición como referencia en el sector de bebidas naturales y como aliada de la recuperación física y el bienestar integral.

Con un portafolio que une naturaleza e innovación, REFIX sigue conquistando a deportistas y consumidores que buscan una hidratación eficiente y natural. Desde ciclistas y corredores hasta aficionados de actividades urbanas y al aire libre, la marca se ha posicionado como la opción ideal para quienes valoran el rendimiento, la salud y la calidad de vida.

Sobre REFIX
REFIX es una bebida natural elaborada con agua de mar, rica en 78 sales minerales esenciales para la recuperación y el equilibrio del organismo. Ideal para quienes practican deporte, buscan bienestar y valoran la sostenibilidad.

Conocer más sobre REFIX en refixyourself.com.br, aprovechar sus promociones y seguirles en redes sociales @refixyourself.

