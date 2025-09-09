SAONA acelera su plan de expansión en franquicia: más aperturas y una red de grupos contrastados que la recomienda

Este avance se sustenta en un modelo sólido —acompañamiento 360º, operaciones estandarizadas y una propuesta de valor diferencial— que la propia red de franquiciados respalda públicamente. El vídeo de testimonios difundido hoy es consecuencia natural de este recorrido: recoge, en sus palabras, cómo se vive el día a día bajo la marca.

«Realmente, si te soy sincero, cuando creamos SAONA yo no me esperaba que iba a tener este éxito. Doce años después, que tengamos 70 restaurantes —58 propios y 12 franquicias— es para mí todo un sueño. España nos conoce y nos reconoce, y esto es muy importante. La comida mediterránea es una de las más saludables que existe, que a todo el mundo le gusta, pero que no está muy desarrollada fuera de nuestras fronteras. El margen de error en los restaurantes es muy bajo y facilitamos la operativa a los franquiciados» — Gonzalo Calvo, CEO y fundador de Grupo SAONA.

«Yo creo que era un concepto que faltaba y SAONA ha sabido dar en el clavo. En los centros comerciales había restaurantes americanos, chinos, italianos, etc. pero faltaba esa frescura del restaurante mediterráneo que, además, abarca todos los públicos. No todos los operadores de restauración pueden decir eso. Es un concepto maravilloso. Me gusta mucho la dirección y el equipo que tiene formado Gonzalo. SAONA es un éxito donde esté, donde abra y donde se monte un restaurante» — Antonio Romero Fernandez, franquiciado SAONA Aqua.

«Primero, sabíamos que SAONA es éxito; se ve a simple vista. Tú ves un SAONA y a todo el mundo le gusta. Hay un equipo que te apoya y te sientes parte de la familia; y, además, que tu negocio esté funcionando es grandioso. Estamos muy contentos, hemos sobrepasado nuestras estimaciones de largo. Es un proyecto ganador» — Manuel Juesas, franquiciado SAONA Heron City.

Ver vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=NgQfT47zqk4

Primer paso hacia la expansión internacional

La compañía avanza hacia la internacionalización: debutará en un mercado europeo estratégico que servirá de puerta de entrada a su expansión fuera de España.

Sobre SAONA

Fundada en Valencia en 2013 por Gonzalo Calvo, emprendedor con más de 15 años de trayectoria en el sector hostelero, SAONA ha evolucionado de un restaurante local a una de las marcas de restauración más reconocidas en España. Su propuesta de cocina mediterránea, saludable y asequible, unida a un diseño cálido y cuidado, ha conectado con un público amplio y fiel.

Desde 2019, la compañía cuenta con el respaldo del fondo de inversión Miura Partners, especializado en escalar compañías con alto potencial de crecimiento. Esta alianza ha permitido a SAONA reforzar su estructura, profesionalizar su modelo de gestión y proyectarse como una marca líder en restauración organizada, con ambición internacional.

Actualmente, el grupo opera 70 restaurantes en toda España, entre locales propios y franquiciados, y continúa su expansión sobre un modelo sólido, sostenible y con visión a largo plazo.