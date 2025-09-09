SG.GS amplía su presencia en el mercado norteamericano

El proveedor de conectividad global SG.GS ha anunciado importantes mejoras en su red norteamericana, con la incorporación de tres nuevos mercados en Toronto, Ashburn y Seattle, además de la mejora de los mercados existentes en Nueva York, Chicago, Miami, San José y Los Ángeles. Estas mejoras están diseñadas para gestionar servicios de mayor capacidad, reducir la latencia entre Norteamérica y Asia-Pacífico y aumentar la disponibilidad de la red IP de SG.GS.

«Estamos abordando los complejos retos de conectividad a los que se enfrentan nuestros clientes entre Norteamérica y Asia-Pacífico como un socio amigable y solidario», comenta Dave Pumford, director general internacional de SG.GS. «Esta inversión nos permite expandirnos por primera vez a Canadá y llegar a más mercados estadounidenses, cumpliendo así con nuestra estrategia comercial global».

Capacidades avanzadas

Paralelamente a la ampliación de sus puntos de presencia, SG.GS ha añadido capacidad submarina resistente tanto en el Atlántico (AE-Connect y Dunant) como en el Pacífico (New Cross Pacific, JUNO y JUPITER) para respaldar la expansión de su alcance en Norteamérica, y está totalmente gestionada y supervisada por su centro de operaciones de red global en Singapur.

«Esta amplia actualización en Norteamérica, tras nuestra expansión europea el año pasado, contribuye a posicionar a SG.GS como un auténtico proveedor de conectividad global», añade Pumford.

Con la implementación de nuevo hardware en toda Norteamérica, SG.GS ahora puede ofrecer servicios de hasta 100G en toda su cartera de productos, incluyendo conectividad internacional, acceso IP (AS24482), interconexión IX y servicios en la nube.

El proveedor de conectividad también introdujo y actualizó varios puntos de intercambio de Internet (IX) y proveedores de acceso a la nube (CNI) en toda la región, como parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la densidad de rutas IP, los servicios IX y en la nube, y la conectividad de última milla.

«La densidad local es tan importante para nosotros como el alcance global, ya que creamos soluciones a medida para operadores regionales, proveedores de infraestructura y clientes empresariales», señala Pumford.

Apertura de oportunidades para las empresas

La expansión de la disponibilidad del mercado en Norteamérica supone una oportunidad estratégica que SG.GS ha aprovechado para habilitar el acceso directo entre los principales puntos de conexión del este y el oeste, lo que permite una conectividad ultrarrápida para las empresas, desde operaciones locales emergentes hasta clientes globales consolidados.

«Nuestras raíces en Singapur nos proporcionan una posición óptima para aprovechar la conectividad neutral entre Oriente y Occidente», comenta Shawn Ang, director general de SG.GS. «Singapur es uno de los mercados más interconectados del mundo, y nos hemos labrado una sólida reputación por desmitificar los mercados emergentes de Asia-Pacífico para los nuevos participantes en el mercado gracias a nuestras sólidas relaciones en toda la región».

Las conexiones estratégicas y la amplia red de SG.GS en toda la región APAC ayudan a las pequeñas empresas B2B a expandirse internacionalmente, accediendo a un mercado en auge que representa el 60 % de la población mundial. La conectividad de alta velocidad es ahora esencial para las empresas que dependen cada vez más de las tecnologías basadas en la nube, ya que permite la continuidad y el crecimiento del negocio.

«Esto resulta especialmente útil para aquellos que desean ampliar su presencia en la red a nivel mundial, recurriendo a un socio global con experiencia y de confianza», añade Ang.

Aumento de la presencia

Esta expansión marca el siguiente paso de SG.GS para convertirse en un proveedor global de telecomunicaciones, ofreciendo una mayor flexibilidad a los clientes que desean ampliar su presencia y su base de clientes a nivel internacional.

«A medida que se construyen más barreras, nuestra labor consiste en derribarlas y proporcionar un acceso equitativo a la conectividad global», concluyó Ang. «Estamos fomentando una comunicación mejor y más abierta entre los mercados consolidados y los emergentes, garantizando que todas las empresas tengan la oportunidad de ampliar su alcance».

Sobre SG.GS

«SG.GS es un operador mayorista global que ofrece soluciones de red totalmente personalizables, escalables y de baja latencia. Con sede en Singapur y Londres, llevamos más de 20 años forjándonos una sólida reputación por nuestra experiencia en atención al cliente, la fiabilidad de nuestras infraestructuras y nuestro conocimiento regional en toda la región Asia-Pacífico y más allá. Con una fuerte presencia en diversas regiones, prestamos servicio a empresas tanto en mercados desarrollados como emergentes, proporcionando una conectividad fluida a escala local y global».

Más información: www.sg.gs sg.gs/network-map