La feria VEM contará con descuentos exclusivos en vehículos eléctricos durante los días del evento

La décima edición de la Feria VEM -Vehículos Eléctricos Madrid- que se celebra los días 19, 20 y 21 de septiembre en la Plaza de Colón de la capital española, contará con una oferta variada de modelos nuevos de vehículos eléctricos de 4 y 2 ruedas que se podrán probar y para los que varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición. Asimismo, algunos operadores de puntos de carga (CPO) presentes también ofrecerán descuentos aplicados a recargas durante el evento.

La feria VEM arrancó en el año 2015, organizada por la AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y desde entonces ha sumado 10 ediciones, con esta de 2025, ya que en 2020 se suspendió a causa del COVID 19.

Durante todos estos años, la plaza de Colón de Madrid ha sido testigo de la evolución tecnológica en la automoción asociada al vehículo eléctrico y también de su ecosistema, pues además de vehículos, se exponen soluciones por parte de empresas fabricantes de puntos de recarga, y a cargo de los operadores de recarga, así como de empresas de servicios de movilidad, lo que hace de esta feria, promovida en convenio con el Ayuntamiento de Madrid, un ecosistema global de la electromovilidad, con el fin de acercarlo a los ciudadanos.

«La movilidad eléctrica está pasando de un estadio de imposición a otro de entusiasmo, gracias a la llegada de nuevos modelos muy atractivos en prestaciones, digitalización y conectividad, y a precios cada vez más competitivos, con lo que las campañas que promueven los fabricantes e importadores en esta feria son un aliciente más para incentivar a los ciudadanos a acercarse a la plaza de Colón estos días y probar las novedades del mercado», señala Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.

La inauguración de la feria se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 am, con presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; y María José Aparicio, Coordinadora General de Movilidad del Ayuntamiento de la capital.

Coches eléctricos en exposición

Entre los estrenos más esperados destacan el Renault 5 E-Tech eléctrico, icono renovado de la marca francesa que llega al mercado como urbano cien por cien eléctrico; por su parte, Nissan pondrá a disposición del público dos unidades de su SUV eléctrico Ariya y la furgoneta eléctrica Townstar; y el Alpine A290, compacto deportivo eléctrico que supone la entrada de Alpine en la electrificación. Estos modelos estarán disponibles como algunas de las principales novedades para el público español, reforzando el atractivo de la cita.

A ellos se suman otros modelos que estarán a disposición del público, como el Cupra Tavascan Endurance, primer SUV coupé 100% eléctrico de la firma española; o Renault, que completa su oferta en VEM con el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 de 300 CV. También estarán presentes vehículos de Mercedes-Benz, Citroën, MG, BYD, Omoda & Jaecoo y Leapmotor, conformando una muestra diversa de turismos y SUV que reflejan la acelerada transición del sector.

Motos eléctricas

La oferta de dos ruedas también será protagonista con propuestas que acercan la movilidad eléctrica al día a día urbano. El público podrá conducir modelos de Efun, como Pusa, Deer, Tiger y Lion, además de las motocicletas de Velca (Calima S MY25, Nude y Nude Lite), diseñadas y ensambladas en España, y la deportiva Ultraviolette F77, que llega a Madrid en sus versiones Mach 2 y SuperStreet tras su reciente estreno en Europa.

La feria cuenta con el apoyo de los siguientes patrocinadores que hacen posible su celebración: EcoMutua, Nissan y Renault en la categoría Platino; BBVA Consumer Finance, Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol en la categoría Oro; y Ayvens, Cargacar, Chargeguru, Cupra, Electra y Plugspot en la categoría Premium.