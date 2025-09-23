Innovar Healthcare y MARIS Healthcare GmbH anuncian un acuerdo estratégico de distribución

Innovar Healthcare, empresa estadounidense líder en herramientas de interoperabilidad e integración sanitaria, ha anunciado un acuerdo estratégico de distribución con MARIS Healthcare GmbH, empresa alemana especializada en tecnología sanitaria, transformación digital y optimización de flujos de trabajo clínicos.

En virtud de este acuerdo, MARIS Healthcare actuará como distribuidor oficial de la avanzada suite de complementos de Innovar, que mejora las capacidades del software de interfaz de código abierto BridgeLink de Innovar. Esta asociación aporta herramientas de integración fiables y de nivel empresarial al mercado sanitario europeo en general, lo que permite un intercambio de datos sanitarios más rápido y seguro entre los sistemas clínicos.

«BridgeLink ya ha ganado terreno en Europa, y esta asociación con MARIS Healthcare refuerza ese impulso», afirmó Loyd Bittle, director ejecutivo y fundador de Innovar Healthcare. «Su experiencia regional y su presencia sobre el terreno facilitan a las organizaciones sanitarias la adopción de las herramientas flexibles y abiertas que necesitan, sin el bloqueo y las limitaciones de las plataformas de integración heredadas».

La colaboración permitirá a las organizaciones sanitarias de Alemania y las regiones circundantes acceder a un conjunto completo de complementos BridgeLink desarrollados por Innovar, que incluyen soluciones para la gestión de certificados, búsquedas dinámicas, extensiones API, seguimiento de mensajes y mucho más, al tiempo que reciben asistencia experta para la implementación y soporte continuo por parte de MARIS.

Este acuerdo refleja el compromiso de ambas organizaciones por promover una interoperabilidad abierta, segura y moderna, con herramientas diseñadas para su implementación en el mundo real, y no solo para el cumplimiento académico.

Sobre Innovar Healthcare

Con sede en Montgomery, Alabama, Innovar Healthcare es una empresa líder y de confianza en el ámbito de la interoperabilidad sanitaria, comprometida con el avance de la integración de código abierto a través de su plataforma insignia BridgeLink y su red de servicios gestionados Lightswitch.

Con profundas raíces en el ecosistema OSS Mirth Connect, Innovar ofrece soluciones modernas e independientes del proveedor que eliminan las barreras para el intercambio de datos y dotan a las organizaciones sanitarias de la flexibilidad necesaria para crecer según sus propios términos. Ya sea mediante la implementación de infraestructura de código abierto o la gestión de la interoperabilidad como servicio, la tecnología de Innovar permite una conectividad fluida y basada en estándares entre sistemas.

Desde laboratorios rurales hasta redes nacionales, Innovar se dedica a la interoperabilidad sostenible, segura y escalable, sin dependencia de un único proveedor.

Más información en: www.innovarhealthcare.com

Sobre MARIS Healthcare GmbH

MARIS Healthcare GmbH, con sede en Illingen (Alemania), ofrece soluciones informáticas innovadoras para el sector sanitario centradas en la documentación médica, la telemedicina con soluciones inteligentes de IA y la comunicación digital. Sus soluciones, entre las que se incluyen MARIS B»Smart y MARIS Glass, ayudan a hospitales, clínicas y servicios de enfermería a optimizar los flujos de trabajo clínicos, la prestación de servicios de telemedicina y el intercambio seguro de datos. Con una amplia experiencia en Mirth Connect®, BridgeLink y sistemas basados en HL7/FHIR, MARIS Healthcare ayuda a los proveedores a lograr una transformación digital significativa.

Más información en: www.maris-healthcare.de