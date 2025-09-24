XX Torneo Benéfico de Pádel de Konecta Foundation: 350 participantes y una jornada de inclusión con la FLM

El XX Torneo Benéfico de Pádel de Konecta Foundation, celebrado este sábado en La Ciudad de la Raqueta (Madrid), reunió a más de 350 personas entre jugadores y asistentes en una cita solidaria que ya se ha convertido en un clásico del deporte inclusivo y el compromiso social.

Este evento emblemático fue posible gracias al apoyo de Fundación AON España, WAIR Facility Services, Grupo EULEN, Grupo MHF, Ilunion, Aire Limpio y otras entidades colaboradoras que, una vez más, hicieron posible una jornada de deporte, sensibilización y solidaridad. La organización también contó con el apoyo de la Fundación También, representada por su presidenta Teresa Silva, referente nacional en deporte adaptado.

Presidido por José María Pacheco, presidente de Konecta Foundation, el torneo celebró su vigésima edición como una cita ya consolidada en el calendario del deporte solidario. Durante la jornada, participaron más de 80 parejas en categorías masculina, femenina, mixta y adaptada, esta última con la participación de jugadores en silla de ruedas que demostraron, una vez más, que el deporte inclusivo es posible y necesario. «Celebrar 20 años junto a tantos aliados lo convierte en algo profundamente emocionante. El deporte puede transformar vidas, y este torneo es prueba de ello.», añade José María Pacheco.

Un año más, se habilitó una pista de sensibilización, en colaboración con Fundación También, donde los asistentes pudieron experimentar en primera persona los retos del deporte adaptado y reflexionar sobre accesibilidad e inclusión.

Además, durante el torneo se contó con un caso de éxito del Hub Empleo Verde impulsado por Konecta Foundation y JPMorganChase en Madrid, donde los jóvenes emprendedores Rodrigo y Santiago, creadores de AC3D, una startup que fabrica pelotas de pádel reciclables mediante impresión 3D, buscan reducir el impacto ambiental del deporte con un modelo de economía circular.

Este año, los fondos recaudados gracias a la participación, la venta de papeletas de la rifa benéfica y las donaciones irán destinados a la Fundación del Lesionado Medular (FLM). En concreto, servirán para impulsar su Escuela de Nuevas Tecnologías, un programa que ofrece formación digital adaptada a personas con lesión medular para mejorar su autonomía y empleabilidad.

«FLM quiere agradecer a Konecta Foundation, a todos los participantes y a las empresas colaboradoras por su compromiso y generosidad. Gracias a ellos, se puede seguir desarrollando programas que transforman la vida de muchas personas con lesión medular y sus familias. Este torneo es un ejemplo de cómo el deporte, la solidaridad y la innovación social pueden unirse para construir una sociedad más justa e inclusiva.», declaró Ken Mizukubo, presidente de FLM.

El torneo fue conducido un año más por Michi Primo de Rivera, aportando humor, cercanía y dinamismo a una jornada marcada por la emoción colectiva y la solidaridad.

En sus dos décadas de historia, el Torneo Benéfico de Pádel de Konecta Foundation ha recaudado más de 430.000 euros, apoyando a 25 entidades sociales y mejorando la vida de más de 5.000 personas vulnerables, gracias a la participación de más de 5.700 jugadores y voluntarios.