Ona Hotels & Apartments refuerza su propuesta de valor al empleado con una nueva landing en la web

La compañía Ona Hotels & Apartments ha lanzado la nueva landing Trabaja con nosotros en su página web. Con estos cambios, la empresa promueve su propuesta de valor al empleado y fija sus pilares estratégicos

En un momento decisivo para Ona, con un destacado crecimiento, más de 1.500 empleados y la apertura de nuevos hoteles, la landing pone en valor las grandes oportunidades laborales que ofrece la compañía y el propósito de brindar momentos felices e inolvidables en familia durante las vacaciones.

La página pone en valor la visión, misión y propósito que persigue y promueve en sus instalaciones, destacando el objetivo de brindar momentos felices e inolvidables en familia durante las vacaciones.

Los candidatos que quieran trabajar en Ona van a encontrar una compañía que fomenta el bienestar y desarrollo de los empleados, desarrolla una estrategia basada en datos para facilitar la toma de decisiones, además de promover la innovación en todos sus procesos y servicios, poniendo siempre al cliente en el centro.

La página menciona los diferentes beneficios de los que disfrutarán los empleados al entrar a formar parte de la comunidad ONA, con la escuela de formación ONAVERSITY, horarios flexibles, descuentos en los complejos turísticos y movilidad geográfica como punta de lanza.

Los interesados pueden acceder a las diferentes vacantes disponibles y dejar su CV junto con una carta de presentación.

Consultar todos los detalles en https://www.onahotels.com/es/trabaja-con-nosotros/

Sobre Ona Hotels & Apartments
Son una empresa hotelera que trabaja con cariño y profesionalidad, para ofrecer a cada huésped vivir el destino desde un punto de vista local, adaptándose a su estilo, gustos e intereses. Frescos, próximos y jóvenes, pero a la vez con experiencia, pues les avalan casi tres décadas dedicándonos a la gestión y la explotación de complejos vacacionales. Dinámicos y emprendedores, ya que apuestan por las nuevas ideas, por el progreso y por buscar siempre la excelencia en su trabajo, gracias al esfuerzo y la disciplina que hay detrás de este gran equipo humano. Personas que sienten, piensan, viven y trabajan con pasión mimando cada detalle. Actualmente, gestionamos 49 complejos, todos ellos situados en las principales zonas turísticas: Costa Cálida, Costa del Sol, Costa Dorada, Costa Blanca, Islas Baleares y Canarias; y a nivel internacional están presentes en Andorra y Marruecos.

