PostSig y UNA Data Group se asocian para ofrecer la capa de inteligencia para contratos de datos en Europa

UNA Data Group, una consultora propiedad de mujeres, será el distribuidor exclusivo de PostSig en Europa. Con décadas de experiencia en los ámbitos de los proveedores, el BID, la venta y la compra, UNA Data aporta una profunda experiencia en estrategia, obtención, gestión y comercialización de datos. A través de esta asociación, UNA Data Group combinará sus servicios de asesoramiento con la plataforma nativa de IA de PostSig, lo que permitirá a las empresas europeas supervisar sus obligaciones y derechos contractuales con mayor precisión y confianza.

Los contratos de datos de mercado se encuentran entre los más complejos de los servicios financieros. Establecen derechos, costes y derechos de uso que, si se malinterpretan, pueden dar lugar a renovaciones tácitas, pagos excesivos o exposición a riesgos normativos. Las condiciones heredadas suelen mantenerse sin cambios durante años, lo que deja a las empresas expuestas a riesgos que tal vez ni siquiera sepan que han heredado. Con demasiada frecuencia, estos acuerdos permanecen ocultos en archivos PDF y otros documentos, dispersos por distintos departamentos, lo que impide a los equipos conocer los riesgos y las obligaciones.

PostSig cambia eso. Al vincular los contratos con documentos relacionados, como facturas y acuerdos de confidencialidad, la plataforma transforma los acuerdos estáticos en un sistema de inteligencia vivo. El resultado es una única fuente de información veraz que muestra las obligaciones, los derechos y los riesgos en tiempo real, lo que permite a los líderes en datos de mercado actuar con claridad y control.

«Desde el momento en que vimos PostSig, nos sorprendió e impresionó, no solo por la tecnología, sino por el profundo conocimiento que tiene el equipo de los matices de los contratos de datos de mercado», afirmó Sheena Clark, directora general de UNA Data Group. «PostSig no solo extrae información, sino que interpreta los acuerdos en su contexto y destaca los riesgos que los sistemas jurídicos genéricos pasan por alto. Para los equipos de datos de mercado, que a menudo cuentan con recursos y fondos insuficientes, esta es la primera solución realmente diseñada para ellos».

UNA Data Group destacó que la plataforma de PostSig es un activo estratégico para los consumidores de datos europeos, ya que proporciona una claridad jurídica irrefutable y un lenguaje preciso que refuerza las negociaciones y renegociaciones de los acuerdos sobre datos de mercado. Esta capacidad es especialmente valiosa para los equipos que se enfrentan a contratos multilingües y a la complejidad jurisdiccional. Con la presión añadida de la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), que exige obligaciones contractuales claras y una supervisión defendible, PostSig proporciona a las empresas europeas las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y eliminar la ambigüedad.

«Como creadores y vendedores de productos de datos de mercado, hemos sido testigos directos de este problema», afirma Hendrik Bartel, director ejecutivo y cofundador de PostSig. «Nuestra experiencia en el ámbito comercial nos permitió ver cómo se utilizaban realmente los datos y lo poco que podían controlar los equipos una vez firmados los contratos. PostSig se diseñó para salvar esa brecha y proporcionar a los equipos de datos de mercado la claridad que necesitan para gestionar los acuerdos con confianza».

«Esta asociación no se limita a la distribución, sino que aborda años de dificultades en materia de datos de mercado sobre el terreno», añadió Derk Osenberg, vicepresidente sénior de Ventas y Desarrollo Empresarial de PostSig. «UNA Data Group conoce a la perfección estos retos. Juntos podemos ayudar a la próxima generación de profesionales de datos de mercado a trabajar de forma más inteligente, ofrecer a las empresas una visión clara del uso y la optimización de costes, y hacer que los equipos superen los silos internos».

El anuncio se produce tras la reciente ronda de financiación inicial de 4,1 millones de dólares de PostSig y su reconocimiento por parte de WatersTechnology como la iniciativa de datos de mercado más innovadora de 2025. Con UNA Data Group como representante de PostSig en Europa, los líderes del mercado de datos obtienen ahora tanto experiencia local como una plataforma de IA diseñada específicamente para modernizar la supervisión de contratos.

Sobre PostSig

PostSig es la plataforma de gestión del cumplimiento de contratos (CPM) basada en inteligencia artificial que transforma los acuerdos ejecutados en activos estratégicos. Diseñada específicamente para los mercados de capitales, PostSig convierte los contratos estáticos en una fuente conectada de obligaciones, costes y riesgos, lo que ayuda a las empresas a gestionar con claridad, precisión y rapidez. Funciones galardonadas como LineageAI™, DORA Analytics e Invoice Discrepancy Detection garantizan que cada contrato cumpla lo prometido.

Más información en postsig.com.

Sobre UNA Data Group

UNA Data Group se especializa en la obtención, gestión y comercialización de datos financieros. Con décadas de experiencia en el ámbito de los proveedores de datos, el BID y la compraventa, UNA Data Group ayuda a las empresas a sacar partido a los datos de todas las clases y tipos de activos, al tiempo que les guía por la complejidad de los contratos, las licencias y el cumplimiento normativo. UNA Data Group es una empresa propiedad de mujeres.

Más información en unadatagroup.com.