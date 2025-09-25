Worldline refuerza su estrategia en IA para lograr un customer journey fluido

Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pagos, participa por décimo año consecutivo en el Secure Payments & ID Congress 2025, que se celebra el 25 de septiembre en Kinépolis, Ciudad de la Imagen, en Madrid. Este evento, se ha convertido ya en un punto de encuentro de referencia para los profesionales de medios de pago, seguridad, fraude y autenticación.

Un mercado en plena transformación

Los consumidores en España impulsan un crecimiento sostenido de los pagos digitales y, al mismo tiempo, esperan que sus interacciones con empresas y marcas sean cada vez más ágiles y fluidas. Demandas como la inmediatez, la transparencia, la seguridad y la integración de múltiples canales (voz, chat, redes sociales, mensajería) se han convertido en requisitos indispensables.

Para responder a estas expectativas, la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real se han consolidado como palancas esenciales, capaces de diseñar experiencias de pago verdaderamente fluidas y seguras y alineadas con las nuevas formas de relación digital.

En este escenario, Worldline cuenta con soluciones innovadoras que responden a las demandas actuales del mercado y que apuntan a seguir impulsando la evolución de los pagos digitales hacia modelos más ágiles y centrados en el cliente.

Mesa redonda

Worldline liderará la mesa «CX como ventaja competitiva: claves para un customer journey fluido y seguro» que pondrá el foco en cómo la experiencia de cliente se ha convertido en un factor decisivo para la innovación en el sector financiero y abordará cuestiones clave para el futuro del sector, el diseño de procesos de onboarding inteligentes que combinen eficiencia, usabilidad y seguridad; la aplicación de métodos de autenticación adaptativa y transparente; la orquestación multicanal que integra voz, chat, bots y back office para ofrecer una experiencia más personalizada; y el uso de IA generativa, analítica avanzada y automatización como motores de eficiencia operativa y de mejora tanto de la experiencia del cliente como del propio empleado.

La mesa, moderada por Alberto González Zumajo, Head of Banking Market de Worldline Iberia, contará con la participación de Constanza Méndez, Directora de Negocio de Medios de Pago y Consumo en ABANCA, Eugenio Corell, EX Country Manager de BUNQ España y Adela Adánez, Site Director Spanish Region INTELCIA.

Stand nº17

Worldline estará presente en el stand nº17, donde sus expertos mostrarán las últimas novedades en soluciones y servicios.

Entre ellas destaca CX-Suite, la plataforma de Contact Center ominicanal en la nube, diseñada para transformar digitalmente la relación entre empresas y clientes. CX-Suite centraliza todas las interacciones (llamadas, mensajería, redes sociales, chat o videollamadas) en una única interfaz, e integra de forma nativa inteligencia artificial para optimizar procesos mediante bots conversacionales y recomendaciones en tiempo real para los agentes. Además, integra módulos avanzados de seguridad, incluidos los pagos digitales a través de cualquier canal, orquestación inteligente y gestión de datos que garantizan un servicio confiable y conforme a las regulaciones del sector. Gracias a estas capacidades, CX-Suite permite resolver la mayor parte de las consultas, incidencias o gestiones en la primera interacción, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la eficiencia operativa de las organizaciones.

En línea con esta propuesta, los asistentes también podrán conocer novedades de soluciones como Worldline Tap on Mobile, que permite a cualquier comercio aceptar pagos con tarjeta desde un smartphone o tableta sin necesidad de dispositivos adicionales; Worldline WhatsApp for Business, una plataforma robusta y fácil de integrar que digitaliza procesos de atención y venta online mediante chatbots y agentes, además de gestionar notificaciones y pagos de forma segura; y Worldline Smart Engage, diseñada para facilitar la interacción directa con los clientes desde los terminales de pago mediante encuestas rápidas, evaluaciones de satisfacción o códigos QR y Instant Payments in the Cloud y Comercial Card Issuing entre otras. Asimismo, se presentarán las capacidades del Digital Competence Centre, especializado en desarrollar soluciones innovadoras que combinan lo último en tecnología, creatividad y conocimiento de mercado.

Con su presencia, Worldline reafirma su papel como socio estratégico del sector, acercando al mercado soluciones que combinan innovación tecnológica, seguridad y una experiencia de cliente más ágil y personalizada, elementos clave para impulsar la competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.

El Secure Payments & ID Congress 2025 será una oportunidad para ver cómo la tecnología y la estrategia convergen para responder a los retos actuales y futuros.