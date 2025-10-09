Arranca la 11ª edición de Audicrea Challenge, la competición referente en innovación social juvenil

Tras una década de éxito y consolidación, Audicrea se reafirma como la principal plataforma educativa para que los jóvenes imaginen soluciones creativas que mejoren el bienestar de las personas y el entorno, contribuyendo así a un futuro más justo y sostenible. La 11a edición plantea de nuevo la pregunta: ¿Cómo innovar en el ámbito social para mejorar el bienestar de las personas y el entorno?

Un desafío que invita a imaginar soluciones en ámbitos como el reciclaje y el consumo responsable, el acceso justo a la alimentación y la energía, la protección de mares y ecosistemas, la inclusión social y laboral de personas con diferentes capacidades, el respeto a la diversidad, la prevención del acoso escolar y la violencia de género o la lucha contra el cambio climático.

Un enfoque amplio que convierte la competición en un laboratorio de ideas que refleja las preocupaciones de la juventud española y les ofrece la oportunidad de transformarlas en proyectos con impacto.

La participación está abierta a estudiantes de ESO, Bachillerato y CFGM, que podrán inscribirse tanto a través de sus centros educativos como de manera individual en www.audicrea.com

La mecánica se desarrolla online y se basa en el Método Lombard, un proceso de aprendizaje que ayuda a potenciar creatividad, comprender cómo funciona el proceso creativo y entrenar las habilidades para innovar, emprender y comunicar.

La competición impulsa la cultura del esfuerzo, promueve el espíritu colaborativo y la competitividad basada en valores de trabajo en equipo. Tanto la inscripción como la participación son gratuitas.

El premio

Audicrea Challenge seleccionará las 10 mejores ideas entre los equipos inscritos que completen las cinco fases de la competición, que concurrirán en una gran final en junio de 2026.

Los ganadores de la final disfrutarán de un viaje formativo a EE.UU., donde participarán en un curso exclusivo de creatividad e innovación en el Imagine Creativity Center de San Francisco. Allí podrán desarrollar su proyecto con la ayuda de mentores y vivir experiencias en empresas referentes como Apple, Instagram, Google o Netflix, además de participar en workshops de las universidades de Stanford y Berckeley.

El compromiso social de Audi

Para Audi el futuro se moldea a través de una perspectiva basada en la actitud. Esta iniciativa refleja su compromiso con la innovación social, al fomentar una cultura creativa entre las generaciones más jóvenes y apoyar el talento emergente.

En sus 10 ediciones, Audicrea Challenge ha implicado a más de 14.000 estudiantes y de 4.600 equipos de toda España. Jóvenes que han ideado proyectos para dar respuesta a retos sociales, medioambientales y culturales.

Más allá de la competición, Audicrea integra otras iniciativas para impulsar el talento joven: Audicrea Start, programa de incubación de iniciativas sociales de jóvenes emprendedores, y Audicrea Academy, espacio dirigido a educadores que ofrece conferencias online relacionadas con la transformación educativa.

Audi reafirma así su compromiso con la juventud, la innovación y el progreso social, impulsando no solo nuevos modelos de movilidad, sino también nuevas formas de pensar, actuar y construir un futuro más consciente.

Vídeos

Audicrea Challenge | El reto de la 11a edición