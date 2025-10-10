Campaña contra estigma de la diabetes de Abbott revela que comentarios erróneos pueden afectar a su cuidado

«Me va a dar diabetes solo de ver eso», «Creía que los diabéticos no podían comer donuts». Una encuesta y un vídeo de Abbott muestran cómo los comentarios cotidianos pueden afectar a las personas con diabetes.

Más de 5 millones de personas en España viven con diabetes y se enfrentan a barreras en su atención. La encuesta muestra que los estereotipos y malentendidos sobre la enfermedad pueden afectarles profundamente y dificultar el manejo de su salud.

«Nuestro objetivo es visibilizar los prejuicios a los que se enfrentan las personas con diabetes cada día y fomentar una comunicación más empática e informada entre todos los agentes del entorno, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de quienes convivimos con la condición», explica Antonio Lavado, presidente de FEDE.

Una encuesta a más de 2.600 personas con diabetes en 8 países revela que la vergüenza y el estigma pueden impedirles recibir la atención necesaria, con consecuencias reales y a menudo desapercibidas para su salud.

El estigma de la diabetes es un problema: Casi el 70% cree que existe estigma asociado con su condición.

Casi el 70% cree que existe estigma asociado con su condición. La diabetes como motivo de burla: El 85 % de las personas con diabetes ha visto información inexacta sobre su condición en medios y redes, y el 40 % considera que suele usarse como motivo de burla.

El 85 % de las personas con diabetes ha visto información inexacta sobre su condición en medios y redes, y el 40 % considera que suele usarse como motivo de burla. La vergüenza lleva al silencio: Casi el 25% ha evitado compartir su diagnóstico con familiares o amigos por vergüenza o preocupación.

Casi el 25% ha evitado compartir su diagnóstico con familiares o amigos por vergüenza o preocupación. Consecuencias para la salud: El 40% de personas con diabetes han cancelado una cita médica por sentirse juzgados en su entorno.

Además, pruebas biométricas adicionales revelaron que casi el 39% de las personas tenían una respuesta fisiológica elevada ante comentarios estigmatizantes, incluso si no muestran signos o expresiones externas.

Los comentarios sobre la comida general, la reacción más intensa : La pregunta «¿De verdad deberías estar comiendo eso?», provocó respuesta biométrica más fuerte, con aumento de la frecuencia cardíaca y de sudoración, similar al estrés que se experimenta en una entrevista de trabajo o en una primera cita.

: La pregunta «¿De verdad deberías estar comiendo eso?», provocó respuesta biométrica más fuerte, con aumento de la frecuencia cardíaca y de sudoración, similar al estrés que se experimenta en una entrevista de trabajo o en una primera cita. Incluso publicaciones informativas pueden incluir mitos: En España, los principales mitos sobre la diabetes son que el azúcar la causa directa (29,3%), los estereotipos sobre el peso (16%) y la creencia de que dieta y ejercicio pueden curarla (13%).

«Queremos apoyar a quienes viven con diabetes más allá de nuestra tecnología. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero sabemos que se necesitarán los esfuerzos de una comunidad para promulgar un cambio significativo y ayudar a la comunidad de diabetes a sentirse empoderada para acceder a la atención que necesitan para controlar su salud», explica José Luis Portero, director médico de Abbott Diabetes Care.

Ayudar a las comunidades locales a comprender el peso diario del estigma que rodea a la diabetes

Los días 19 y 20 de octubre se instalará en Plaza de Callao un circuito experiencial e interactivo que permitirá a los asistentes conocer y desmontar el estigma que rodea a la diabetes, visibilizando sus prejuicios y repercusiones en la salud.

Más información: diabetestigma.es