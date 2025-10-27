Línea Gráfica presenta Factulinker en Eshow Madrid

Línea Gráfica anuncia la presentación oficial de FactuLinker en Eshow Madrid, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en IFEMA Madrid (Stand S04).

FactuLinker es un innovador software de gestión en la nube diseñado específicamente para eCommerce, que centraliza toda la operativa del negocio: compras, ventas, almacén, inventario y facturación. Además, incorpora un sistema POS y un kiosko de autoventa, ofreciendo una gestión integral desde una única plataforma, con sincronización nativa con Shopify y PrestaShop.

«El futuro del comercio pasa por una verdadera unificación entre los canales online y físicos. Con FactuLinker hemos desarrollado una solución que centraliza toda la gestión operativa y administrativa del negocio, incluyendo la gestión unificada de pedidos online y offline, la integración con sistemas RFID y kioskos de autoventa, además de la compatibilidad total con VERIFACTU, poniendo fin al problema de las tiendas online que aún no cumplen con la normativa. Todo ello en una sola plataforma que simplifica la gestión y potencia un crecimiento más rentable», destaca Fernando Criado, CEO y Director General de Línea Gráfica.

Operaciones omnicanal, sin fricción

Software de gestión en la nube que centraliza compras, ventas, facturación, inventario y pedidos, totalmente sincronizado con VERIFACTU. Permite que los clientes reciban y consulten sus facturas conforme al sistema VERIFACTU de forma segura y automatizada desde la propia tienda online.

Módulo POS para venta en tiendas físicas, ya sean individuales, cadenas o franquicias, con datáfono integrado y conectado con Redsys, permitiendo mantener las comisiones actuales.

Módulo Kiosko para ofrecer autoventa a los clientes y acelerar las ventas en los establecimientos, incluso integrado con sistema de puntos de fidelidad para canjear en vivo tus descuentos. Además, el Kiosko incorpora: escaner de código de barras, bandeja RFID, navegación táctil por catálogo y datáfono integrado para pago inmediato.

«Nuestro objetivo es claro: menos herramientas, más negocio. Si el dato es único y fluye entre el canal online y físico, las operaciones se simplifican y el equipo se centra en vender«, añade José Criado, CTO de Línea Gráfica.

Demostraciones en vivo en Eshow Madrid los días 29 y 30 de octubre en Madrid, Ifema – en su propio stand, junto al Shopify Arena.

Durante Eshow, el equipo de Línea Gráfica realizará demostraciones en directo, con casos reales de integración y operación omnicanal. Los asistentes podrán ver:

Cómo unificar inventario, precios y promociones entre tienda física y online

Cómo reducir tiempos en mostrador con el módulo POS conectado con datáfono y RFID

Cómo mejorar la experiencia del usuario en el establecimiento, gracias al kiosko de autoventa.

Casos reales de implementación y adaptabilidad

