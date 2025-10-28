Apeiron Europa, una nueva empresa española de Asymmetrica, facilita y acelera la automatización, digitalización y fintech, la tecnología financiera digital. Desde su sede en la Calle de Lagasca, en el barrio madrileño de Salamanca, Apeiron Europa ya viene gestionando su primer cliente de fintech: un banco internacional con sucursal en Madrid.

En sus cuatro años de operación previos a su asociación con Asymmetrica, Apeiron ha contado entre sus clientes las empresas más destacadas de energía para sus servicios de ciberseguridad, además de centros de datos y procesadoras de alimentos para sus servicios de controles digitales automáticos. Sus ingresos ya superan las decenas de millones de euros al año.

Apeiron Europa se beneficia del portafolio de Asymmetrica Europa, que incluye clientes en tecnología de doble uso, fondos de capital de riesgo para tecnología de defensa, y seguridad privada con antecedentes de fuerzas especiales. Para maximizar estos beneficios, Apeiron Europa también es liderada por la CEO de Asymmetrica Europa, la emprendedora venezolana-estadounidense Dra. Vanessa Neumann. La Dra. Neumann tiene décadas de experiencia trabajando de la mano con entidades militares, políticas, y tecnológicas en Estados Unidos y el Reino Unido. Su libro al respecto fue publicado en el 2017: Blood Profits (Lucros de Sangre), y del 2019 al 2020 fue enviada especial ante el Reino Unido en su lucha para restablecer la democracia en Venezuela.

La Dra. Neumann declaró: «Esta segunda empresa española de innovación tecnológica que fundamos en Madrid es prueba del compromiso que Asymmetrica tiene con España y su liderazgo europeo».

Por su parte, Arunan Ramachandran, el director ejecutivo global de Apeiron, dijo: «Nuestra alianza con Asymmetrica y la Dra. Neumann entusiasma profundamente por la oportunidad que presenta en Europa, en este momento histórico de innovación, y el acceso a Hispanoamérica y África, desde Madrid».