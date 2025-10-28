El Hotel Costa Calero Thalasso & Spa se une a los Premios Azul Zero como aliado en su apuesta sostenible

El Hotel Costa Calero Talaso & Spa se incorpora como patrocinador de los Premios Azul Zero 2025, que celebrarán su segunda edición el próximo 14 de noviembre en los Jameos del Agua. Este acuerdo refleja la voluntad del hotel de seguir avanzando hacia una gestión turística más consciente, basada en la eficiencia energética, la reducción del impacto ambiental y el apoyo a la comunidad local.

«El Hotel Costa Calero es miembro de Travelife, organización internacional que ayuda a las empresas a aplicar prácticas de sostenibilidad encaminadas a disminuir la huella de carbono basadas en la producción y el consumo de energías renovables con placas solares, producción de agua desalinizada de hasta un 95% de nuestro consumo, tratamiento de residuos como plásticos, cartón. Además de trabajar hacia una política de eliminación total de consumo de plásticos. Desde el aspecto socioeconómico nos enfocamos en el respeto y la aportación a la comunidad local, consumiendo productos y a proveedores locales, ‘km 0’, y con cuidado específico de las especies vegetales autóctonas en nuestros jardines», destaca Eduardo Miquel, director del Hotel Costa Calero.

Con este patrocinio, el hotel reafirma su plan de transición sostenible, en consonancia con la filosofía de los Premios Azul Zero, un evento impulsado por Azul Zero en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote (SPEL).

La gala, bajo el lema ‘La magia de estar vivos’, reconocerá a figuras internacionales que promueven un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social. Presentada por la periodista Ángeles Blanco junto a una inteligencia artificial holográfica, la cita ofrecerá una experiencia sensorial que une arte, innovación y conciencia medioambiental en el emblemático escenario de Jameos del Agua, diseñado por César Manrique.

La participación del Hotel Costa Calero en los Premios Azul Zero 2025 refuerza su compromiso con un modelo de turismo que mira al futuro: más respetuoso con el entorno, más cercano a la comunidad y más alineado con los principios de sostenibilidad que distinguen a Lanzarote como Reserva de la Biosfera.

Sobre los Premios Azul Zero

Los Premios Azul Zero, creados por Azul Zero con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote (SPEL), reconocen a personalidades internacionales que impulsan un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social. Su objetivo es inspirar una nueva forma de entender el progreso: equilibrada, consciente y en armonía con la naturaleza.