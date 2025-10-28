Young Promotion: 30 años liderando el marketing aeroportuario y Travel Retail en Europa

Especialistas en el entorno aeroportuario

Desde sus inicios, Young Promotion ha tenido un propósito claro: transformar el aeropuerto en un espacio vivo de conexión entre marcas y personas. A lo largo de estos años, ha desarrollado proyectos en algunos de los principales hubs europeos, como Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Aeropuerto de Frankfurt, Aeropuerto de París-Charles de Gaulle y Aeropuerto de Milán-Malpensa. Esta presencia estratégica ha permitido colaborar con grandes grupos internacionales y marcas locales.

«Somos expertos en aeropuertos y en cómo transformar la experiencia de viaje en una oportunidad para marcas, retailers y operadores aeroportuarios», afirma Begoña Romero, directora de la filial en España.

Servicios integrales y enfoque end-to-end

La propuesta de valor de la empresa se basa en un enfoque 360º que abarca todas las etapas de una acción promocional en aeropuertos. Entre sus servicios destacan:

Selección y contratación de personal especializado.

Gestión de brand ambassadors, promotores y personal de atención al cliente.

Organización de eventos, animaciones y activaciones de marca.

Producción de material POS, regalos con compra y uniformes.

Logística, almacenaje y gestión de material promocional.

Servicios de fotografía, vídeo y producción de contenido.

Inserciones publicitarias en medios aeroportuarios.

Consultoría estratégica en experiencia del pasajero y recursos humanos.

También integra soluciones de recursos humanos adaptadas al entorno aeroportuario, con programas de reclutamiento, evaluación de desempeño, onboarding y formación continua.

Presencia internacional y equipo multicultural

Con operaciones activas en varios países europeos, la compañía cuenta con un equipo multicultural formado por profesionales acreditados airside y con dominio de varios idiomas. Su filosofía pone el foco en la experiencia del empleado como motor de la experiencia de marca, fomentando equipos motivados y comprometidos con los valores de las marcas que representan.

Compromiso con la transparencia y la excelencia

La organización se distingue por su gestión ética y transparente, el cumplimiento estricto de la normativa aeroportuaria y laboral, y su apuesta constante por la innovación y la mejora continua.

«Nuestra fortaleza está en las personas y en la confianza construida durante 30 años con marcas, operadores y aeropuertos», destaca Romero.

Sobre Young Promotion

Young Promotion es una empresa especializada en marketing aeroportuario y Travel Retail con más de 30 años de experiencia. Fundadora de la red Airport Promotion Agencies, ofrece soluciones integrales que combinan estrategia, creatividad, formación y ejecución operativa. Presente en los principales aeropuertos europeos, su misión es crear experiencias memorables que conecten marcas, aeropuertos y viajeros.