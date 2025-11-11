AliExpress apuesta por Paco León y Miren Ibarguren como embajadores para celebrar el 11.11 en España

AliExpress, el marketplace online internacional, celebra su 11.11 en España de la mano de los reconocidos actores Paco León y Miren Ibarguren, quienes lideran la campaña como embajadores de marca. Ambos han colaborado previamente con la plataforma: Paco se unió a AliExpress en marzo de este año con motivo del 15º aniversario de la compañía, y Miren se sumó más adelante, durante la campaña Back to School, tras compartir de forma espontánea su afinidad con la marca.

La marca ha querido reunirlos por lo que representan: cercanía, naturalidad y autenticidad. Este 11.11 busca reforzar el vínculo de AliExpress con el consumidor local a través de una propuesta que combina entretenimiento, embajadores cercanos y beneficios reales. El resultado es una campaña con más complicidad que nunca, reflejando lo que hoy significa ser «más AliExpress».

‘Presumir cuesta muy poco’

Bajo el concepto ‘Presume, presume’, la campaña asegura que ‘no hay que pelear, en el 11.11 hay ofertas para todos’ y se ha lanzado este 11 de noviembre, con presencia en televisión, medios digitales, exteriores y redes sociales.

La campaña comenzó con un «conflicto fingido» entre Paco y Miren en un espacio público, pensado para generar expectación, y evoluciona hacia una historia que celebra la autenticidad, la diversidad y el humor, mostrando su amistad, complicidad y la pasión de ambos por AliExpress.

Sara Zheng, directora de marketing de AliExpress para España e Italia, destaca: «Estamos muy emocionados de contar con Paco León y Miren Ibarguren como embajadores de marca en nuestra campaña más importante del año. Su complicidad y autenticidad encajan con lo que queremos transmitir: una marca cercana, con sentido del humor y alineada con los gustos del consumidor español. Queremos que los españoles perciban a AliExpress como una plataforma donde pueden encontrar tanto productos únicos como marcas reconocidas».

Descuentos, envíos rápidos y marcas de confianza

Entre las novedades de esta edición, AliExpress pone el foco en marcas que representan una nueva generación de innovación accesible. A través del canal Marcas+, se amplía la selección de marcas asequibles con autentificación oficial de los productos. Hay marcas destacadas como iLife, especializada en robots aspiradores; Chuwi, conocida por sus portátiles y tablets de alto rendimiento; y Vevor, centrada en herramientas y equipamiento para el hogar y el trabajo. Esta propuesta amplía la variedad de productos tecnológicos disponibles para los consumidores en España, con opciones funcionales, actuales y a buen precio.

Del 11 al 19 de noviembre, AliExpress celebra su 11.11 con descuentos de hasta el 80% en productos de tecnología, hogar, y más. Los usuarios en España también podrán beneficiarse de envíos en 5 días y devoluciones gratuitas, consolidando el compromiso de la plataforma con una experiencia de compra más rápida, fiable y local.

Sobre AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico dedicada a crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. AliExpress forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group.