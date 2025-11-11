De América Latina a España: la revolución en la factura electrónica que nació en los mercados emergentes

Mientras España se prepara para implantar la factura electrónica obligatoria con la Ley Crea y Crece y el sistema Verifactu, América Latina ya recorrió ese camino hace casi dos décadas. Países como Chile, México, Brasil o Colombia convirtieron la digitalización fiscal en una política de Estado. Hoy, sus resultados son una referencia mundial.

En este contexto, FacturasApp desembarca en España como la primera plataforma nacida en Latinoamérica que traslada su experiencia en facturación electrónica al mercado europeo. Su misión: acompañar a pymes, autónomos y asesorías contables en la transición hacia el nuevo sistema obligatorio.

Una transformación que empezó antes

Chile fue pionero en 2003. Brasil la hizo obligatoria en 2006. México en 2011. Luego llegaron Perú, Colombia, Uruguay o Argentina, completando el proceso entre 2014 y 2019. Hoy, más de 17 países latinoamericanos cuentan con sistemas nacionales de facturación electrónica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 90 % de las transacciones B2B en la región ya son electrónicas.

Los resultados son claros:

En México , la recaudación fiscal subió un 14 % en los tres primeros años.

En Perú , las ventas declaradas aumentaron 7 % y las compras un 5 % .

En Uruguay , la facturación electrónica elevó la recaudación del IVA un 3,7 % .

En Brasil, los estados pioneros incrementaron ingresos un 12 % y redujeron la informalidad un 2 %.

La factura electrónica no ha sido solo una herramienta de control fiscal: ha impulsado formalización, transparencia y eficiencia en millones de empresas.

Innovación que cruza el Atlántico

Durante años, se asumió que la innovación tecnológica nacía en el norte. La experiencia latinoamericana demuestra lo contrario. La revolución digital, con bajo coste y adopción masiva, permitió a los mercados emergentes liderar procesos en fintech, banca digital o identidad electrónica.

Ahora, España —con más de 6 millones de pymes y autónomos y 70.000 asesorías fiscales— afronta una transición similar, con la ventaja de poder aprender de modelos ya consolidados.

FacturasApp: experiencia probada para la nueva era

Con base tecnológica del grupo Cenet, que suma 27 años de trayectoria y 150.000 empresas usuarias en Latinoamérica, FacturasApp actúa como puente entre esa experiencia y las necesidades del tejido empresarial español.

Su plataforma permite emitir y registrar facturas electrónicas desde herramientas tan comunes como WhatsApp, Google Sheets o Excel, integrándolas directamente con los sistemas contables y garantizando el cumplimiento del Verifactu.

Además, cuenta con certificaciones ISO 27001 e ISO 9001, que aseguran seguridad, calidad y trazabilidad.

El cambio que lidera el sur

El éxito latinoamericano en digitalización fiscal demuestra que la innovación no tiene fronteras. España inicia ahora su propia transformación, y FacturasApp llega para acompañarla con soluciones maduras, seguras y accesibles, construidas sobre años de experiencia en mercados donde la factura electrónica ya es una realidad. «España se encuentra donde América Latina estuvo hace una década: frente a un cambio de paradigma. La diferencia es que ahora existen soluciones maduras y probadas que permiten hacer esa transición sin traumas», señala su equipo directivo.