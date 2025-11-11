Residencial Palau impulsa su innovación con Living Labs y lanza un piloto de apartamentos con servicios

La metodología Living Labs se caracteriza por implicar directamente a personas mayores, familias, profesionales sociosanitarios, organizaciones sociales y administraciones públicas en la detección de necesidades y el diseño colaborativo de soluciones. Esta forma de trabajo permite generar respuestas ajustadas a la realidad cotidiana y escalables a largo plazo.
En este marco, uno de los primeros casos piloto desarrollados ha sido la propuesta de apartamentos con servicios integrados, concebidos como una alternativa intermedia entre la vida independiente y la residencia tradicional. Este proyecto surge de un reto específico: dar respuesta a personas mayores con baja dependencia que viven solas, ofreciendo un entorno flexible que combine autonomía, apoyo y cercanía.
Los apartamentos estarán situados en el centro urbano, dentro de un edificio que agrupa otros recursos sociales y sanitarios, facilitando el acceso coordinado a distintos niveles de atención. El modelo integra en un mismo espacio:
- Apartamentos con servicios
- Centro de día
- Residencia de mayores
- Centro médico
Este diseño permite ajustar la intensidad del apoyo sin romper el entorno de vida de la persona, fortaleciendo sus vínculos sociales y su autonomía.
El uso de Living Labs en este proceso ha permitido validar soluciones en entornos reales, optimizar recursos, acortar tiempos de desarrollo y reforzar la cultura organizativa basada en la evidencia. Además, impulsa la colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del ámbito sociosanitario, generando un ecosistema de innovación compartida.
Con esta iniciativa, Residencial Palau reafirma su compromiso con la innovación aplicada y con un modelo asistencial evolutivo, participativo y preparado para los retos presentes y futuros. La propuesta de apartamentos con servicios es solo uno de los casos que ejemplifican cómo la metodología Living Labs puede transformar la atención a las personas mayores.