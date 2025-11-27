Ceramidas y ginkgo biloba: la dupla que refuerza la primera línea de defensa de la piel

La piel habla cada día. Lo hace con tirantez, con rojeces, con sequedad, etc. señales que pasan desapercibidas entre el ritmo diario, el estrés o la falta de tiempo para dedicarse a uno mismo. Sin embargo, cada una de ellas es una forma de comunicación: la manera en que el tejido cutáneo expresa sus necesidades más profundas.

Lo que realmente necesita la epidermis es hidratarse, calmarse, repararse y sentirse fuerte. De ahí, la nueva propuesta de UMOA: Skin Barrier Ginkgo Gel Cream, una crema que entiende lo que la piel pide. Con una textura ligera, refuerza la barrera cutánea —la primera línea de defensa natural— para mantener el cutis en equilibrio y protegerlo frente a las agresiones externas.

«La inspiración nació de esa escucha constante», explica Mafalda Soto, CEO y cofundadora de UMOA y de la ONG Beyond Suncare. «Tras más de 15 años estudiando pieles sensibles, aprendí a entender lo que realmente necesitan. Con esta crema queríamos extender esa escucha a todo tipo de pieles». Esa premisa se convierte en el corazón del lanzamiento: crear una hidratante que no solo actúe, sino que entienda; que responda a las necesidades visibles e invisibles de la piel y que aporte una sensación de seguridad, fortaleza y equilibrio.

Formulada con un 97,2% de ingredientes de origen natural y testada dermatológicamente para garantizar eficacia y tolerancia incluso en pieles delicadas, Skin Barrier Ginkgo Gel Cream combina una textura fundente en gel con activos que restauran la función barrera, calman la sensibilidad y protegen frente a la contaminación ambiental.

Más que una crema hidratante, «Skin Barrier Ginkgo Gel Cream es una invitación a escuchar lo que la piel tiene que decir. Porque cuidar la piel es, también, aprender a entendernos mejor», asegura Mafalda.

Su fórmula reúne ceramidas esenciales con un complejo anti polución y extracto de ginkgo biloba, un antioxidante botánico que neutraliza el estrés oxidativo y fortalece la resistencia natural de la epidermis. Además, incorpora bisabolol, que actúa como agente calmante inmediato, y escualano vegetal, que aporta una protección ligera y biomimética para retener la hidratación sin dejar residuo graso.

¿El resultado? Una piel que se siente más fuerte, equilibrada y protegida desde las primeras aplicaciones. Además, ha sido pensada para pieles desde normales hasta secas, incluso para las más reactivas, ya que esta crema se absorbe rápidamente, dejando una sensación fresca y jugosa que facilita su uso diario, mañana y noche. Asimismo, su acabado ligero la convierte en una buena base antes del maquillaje, evitando que se cuartee y mejorando su duración.

UMOA reivindica la barrera cutánea como un símbolo de protección física y emocional. Una epidermis equilibrada reduce la reactividad y aporta mayor seguridad, un aspecto clave para las pieles sensibles. Con Skin Barrier Ginkgo Gel Cream, la marca refuerza su apuesta por fórmulas que fortalecen esta función esencial y consolidan un cuidado diario capaz de mantener la piel fuerte y segura.