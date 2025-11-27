Fujitsu España renueva por cuarto año la acreditación de huella de carbono de Alcance 3 del MITECO

Fujitsu España ha obtenido por cuarto año consecutivo la acreditación del registro oficial de huella de carbono de Alcance 3, otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Este reconocimiento, el máximo nivel que contempla el registro, evidencia el esfuerzo continuado de la compañía en materia medioambiental y refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la neutralidad climática.

El nivel ‘Alcance 3’, el más alto de este certificado, reafirma una vez más el liderazgo de Fujitsu España en la protección del entorno y representa un valor diferencial frente a sus competidores, al constituir una evidencia clara ante clientes y socios del firme compromiso de la compañía con el planeta.

Por su parte, el sello con el indicativo ‘CALCULO’ refleja la medición precisa de la huella de carbono asociada a las actividades de comercialización de productos informáticos y servicios TI desarrolladas en sus doce sedes en España, validando que estos cálculos han sido verificados por el MITECO.

Tres niveles de compromiso ambiental

El Registro de Huella de Carbono se basa en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la herramienta internacional más utilizada para cuantificar emisiones. Este protocolo distingue tres tipos de emisiones:

Alcance 1 (emisiones directas): procedentes de fuentes propias o controladas por la empresa, como la creación de dispositivos o las emisiones de servidores.

procedentes de fuentes propias o controladas por la empresa, como la creación de dispositivos o las emisiones de servidores. Alcance 2 (emisiones directas): derivadas del consumo de energías adquiridas por la empresa, como electricidad, calefacción o refrigeración.

derivadas del consumo de energías adquiridas por la empresa, como electricidad, calefacción o refrigeración. Alcance 3 (emisiones indirectas de la cadena de valor): aquellas generadas por actividades no controladas directamente por la compañía, como el desplazamiento de empleados o los viajes de negocios.

«El futuro que imaginamos se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos en un planeta donde las personas y la naturaleza puedan prosperar, y no hay mejor forma de evidenciar nuestro compromiso que garantizando la consecución de nuestras metas a través de proyectos de valor y certificaciones que avalan nuestro trabajo», ha afirmado Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España y Portugal.

El Grupo Fujitsu sigue avanzando hacia su meta de cero emisiones netas en 2030 en operaciones propias y en 2040 en toda la cadena de valor, consolidando su papel como referente en sostenibilidad en el sector tecnológico.