Veganuary 2026: un pequeño gesto con un enorme impacto ambiental

Para enero de 2026, Veganuary propone romper con la narrativa habitual que empuja a la gente a convertirse en alguien «mejor» en el nuevo año. La ONG cambia totalmente el discurso y afirma que no hacen falta grandes transformaciones para dar pasos hacia una alimentación coherente con los propios ideales.

Su nueva campaña, «Año nuevo, siempre tú», invita a la ciudadanía a descubrir que pequeños cambios en su alimentación no son sino el reflejo de los valores que ya forman parte de su vida diaria. Especialmente para quienes sienten un fuerte vínculo con la naturaleza y quieren contribuir a cuidarla en su día a día, la alimentación vegetal es una herramienta eficaz y muy gratificante. Según la encuesta realizada por la ONG seis meses después del reto de 2025*, el 49% afirmó que participar en Veganuary les ayudó a tomar decisiones alimentarias más sostenibles.

El actual modelo de producción y consumo de alimentos es extremadamente destructivo. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el sistema alimentario mundial es responsable de entre el 21% y el 37% de las emisiones antropogénicas globales de gases de efecto invernadero. Numerosos estudios muestran que realizar una transición hacia proteínas vegetales es una de las medidas más efectivas para reducir la huella de carbono. «El mismo camino, ahora con menor huella», es el mensaje de Veganuary para este colectivo cada vez más consciente de la emergencia climática y del poder individual que tiene a la hora de frenarla.

Estefanía Lozano es la directora interina de Veganuary en España: «Muchas de las personas que se preocupan por la crisis climática ya reciclan, evitan viajar en avión o apoyan iniciativas ecológicas. Lo que proponemos no es que se conviertan en alguien distinto, sino que lleven esos valores también al plato. Introducir más opciones vegetales y sustituir algunos productos de origen animal por alternativas a base de plantas es una de las formas más efectivas de reducir nuestra huella de carbono sin dejar de ser quienes somos ni renunciar a nuestra vida cotidiana».

Participar en Veganuary es fácil y divertido, una experiencia deliciosa y alineada con un estilo de vida sostenible y consciente. Las personas que hacen el reto reciben recetas, consejos nutricionales, información práctica y apoyo diario de manera gratuita para explorar la alimentación vegetal y descubrir que también desde el plato se puede contribuir a la protección del planeta.

*Un total de 2.115 personas respondieron la encuesta semestral. Esta encuesta fue enviada a 237.346 personas que habían recibido los 31 días de boletines de apoyo.

Participar en Veganuary es totalmente gratuito. Las personas interesadas pueden inscribirse en https://veganuary.com/es-es/ para recibir el ebook de recetas de celebridades, el ebook de recetas de proteínas vegetales, el kit oficial de inicio de Veganuary y 31 correos electrónicos diarios repletos de información nutricional, deliciosas recetas, planes de comidas y consejos útiles.