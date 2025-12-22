Heirs Energies acuerda financiamiento de 0 M de Afreximbank para impulsar crecimiento a largo plazo

Heirs Energies Limited (https://HeirsEnergies.com/), la principal compañía energética integrada indígena de Nigeria, ha ejecutado un financiamiento de 750 millones de dólares con el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank).

La transacción se concluyó en una ceremonia de firma en Abuja el sábado 20 de diciembre de 2025, a la que asistieron el Sr. Tony O. Elumelu, CFR, presidente de Heirs Energies, y el Dr. George Elombi, presidente y director de Afreximbank.

La transacción representa uno de los mayores financiamientos asegurados por una compañía energética africana indígena y demuestra la confianza del prestamista en el desempeño operativo de Heirs Energies, sus estándares de gobernanza, su capacidad propia de excelencia en brownfield, y su trayectoria de crecimiento a largo plazo.

Desde que asumió la operación de OML 17, Heirs Energies ha llevado a cabo un programa de transformación disciplinado, enfocado en restaurar la producción, fortalecer la integridad de los activos y mejorar la eficiencia operativa. A través de intervenciones brownfield específicas y optimización de infraestructura, la compañía ha transitado con éxito de un financiamiento basado en adquisiciones a una estructura de capital alineada con el perfil de desarrollo a largo plazo de sus reservas.

La producción de petróleo y gas se ha duplicado, desde un nivel de producción en la adquisición de 25,000 barriles de petróleo por día (bopd) y 50 millones de pies cúbicos estándar de gas por día (mmscf/d). Hoy, OML-17 produce más de 50,000 bopd y 120 mmscf/d. Toda la producción de gas se destina al mercado doméstico de gas de Nigeria y ha sido catalítica para la generación de energía en Nigeria. Las relaciones con la comunidad se han transformado y se han implementado los más altos estándares de salud y seguridad.

Esta transacción es una poderosa afirmación de lo que la empresa africana puede lograr cuando está respaldada por una ejecución disciplinada y capital africano a largo plazo.

La facilidad de Afreximbank acelerará el desarrollo de los campos, optimizará la producción y permitirá a Heirs Energies perseguir oportunidades de crecimiento que agreguen valor, manteniendo al mismo tiempo una gestión de capital disciplinada.

Hablando durante la firma, el Sr. Tony O. Elumelu, CFR, presidente de Heirs Energies, dijo: «Esta transacción es una poderosa afirmación de lo que la empresa africana puede lograr cuando está respaldada por una ejecución disciplinada y capital africano a largo plazo. Refleja el exitoso recorrido que Heirs Energies ha tomado – de la reestructuración al crecimiento – y refuerza nuestra creencia en el capital africano trabajando para negocios africanos. Esto es África financiando el futuro de África».

El Dr. George Elombi, presidente y director de Afreximbank, declaró: «Afreximbank se enorgullece de apoyar a Heirs Energies en esta etapa clave de su crecimiento. Este financiamiento refleja nuestra confianza en el liderazgo de la compañía, su gobernanza y su base de activos, y se alinea con nuestro mandato de apoyar a campeones africanos que impulsan la transformación económica sostenible en todo el continente».

La transacción refuerza además el papel de Afreximbank en habilitar a operadores indígenas con la escala y capacidad para entregar desarrollo energético sostenible, seguridad energética y valor económico a largo plazo en toda África.

Con este hito logrado, Heirs Energies está firmemente posicionada para avanzar hacia su próxima fase de crecimiento, enfocada en la excelencia operativa, el desarrollo responsable de recursos y la creación de valor duradero para los grupos de interés.

Acerca de Heirs Energies

Heirs Energies Limited es la principal compañía energética integrada de propiedad indígena de África, comprometida a satisfacer las necesidades energéticas únicas de África, mientras se alinea con los objetivos de sostenibilidad globales. Con un fuerte enfoque en innovación, responsabilidad ambiental y desarrollo comunitario, Heirs Energies lidera en el panorama energético en evolución y contribuye a una África más próspera.

Acerca de Afreximbank

El Banco Africano de Exportación e Importación es una institución financiera multilateral panafricana encargada de financiar y promover el comercio intra- y extra-africano. El banco juega un papel crítico en apoyar la industrialización de África, la expansión comercial y la transformación económica.