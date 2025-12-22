Saat & Saat impulsa la expansión de U.S. Polo Assn. en cuatro regiones clave tras adquirir Aydinli

USPA Global se complace en anunciar la adquisición de Aydinli Hazir Giyim San. Tic. A.S. (Aydinli Group) por parte de HRK Holding A.S. (Saat & Saat). Ambas entidades son socios licenciatarios de U.S. Polo Assn., la marca deportiva multimillonaria de USPA Global y la marca oficial de la United States Polo Association (USPA). Como uno de los mayores socios de la marca, la adquisición de Aydinli proporciona acceso a más de 50 países en Turquía, Oriente Medio, Europa del Este y el Norte de África.

Con esta adquisición de Aydinli, Saat & Saat amplía su cartera regional junto a su muy exitoso negocio de relojería al entrar en la industria global de la moda. Con casi 450 tiendas de U.S. Polo Assn. y múltiples sitios digitales de marca, U.S. Polo Assn. continuará su crecimiento récord. Aydinli es actualmente uno de los principales actores del retail en la región, con un importante potencial de crecimiento y una red de ventas bien consolidada que abarca tiendas monomarca, grandes almacenes y canales de comercio electrónico.

«Nos gustaría felicitar a Ramazan Kaya, fundador y CEO de Saat & Saat, por la reciente adquisición de Aydinli», declaró J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, quien gestiona globalmente la marca U.S. Polo Assn. en todo el mundo. «Como socio de larga trayectoria de U.S. Polo Assn., creemos que esta transición estratégica brindará a nuestra marca deportiva global la oportunidad de elevar y expandir nuestro negocio, con el objetivo de alcanzar 1.000 millones de dólares en ventas minoristas en la región en los próximos años».

«También me gustaría agradecer personalmente al Sr. Seref Safa, expresidente de Aydinli, por su liderazgo, y a TMSF por su apoyo a lo largo de los años. Juntos, construimos una base sólida que conducirá a un futuro brillante», añadió Prince.

Tras la finalización exitosa del proceso de cierre, Ramazan Kaya, CEO de Saat & Saat, asumirá el cargo de CEO de Aydinli Group.

«Estamos orgullosos de dar este importante paso en nuestra larga colaboración con U.S. Polo Assn., ampliando y fortaleciendo nuestra presencia en uno de los mercados minoristas más dinámicos del mundo», afirmó Kaya. «Esta adquisición nos permite acelerar el crecimiento, mejorar nuestras capacidades y posicionar tanto a nuestra empresa como a la marca para una nueva y poderosa etapa en Turquía, Oriente Medio, Europa del Este y el Norte de África».

«Este hito refleja nuestra visión compartida con U.S. Polo Assn.: elevar una marca global icónica mientras seguimos innovando e inspirando a través del estilo de vida que representa. El equipo de Saat & Saat está entusiasmado con la oportunidad de dar forma al futuro juntos», añadió Kaya.

La colaboración con Aydinli y U.S. Polo Assn. comenzó en 1997, con un crecimiento acelerado en toda la región durante casi 30 años. Entre los logros de esta asociación destacan múltiples éxitos, como la tienda insignia de U.S. Polo Assn. en Istinye Park, en Estambul, completada por Aydinli en 2024. Además, U.S. Polo Assn. ha lanzado cerca de una docena de sitios web específicos de la marca en la región para mejorar su oferta digital y facilitar el acceso de los clientes a sus productos, con resultados iniciales que han superado las expectativas y reforzado la conexión auténtica entre el deporte y la marca.

Como una de las principales marcas de moda casual en Turquía y Oriente Medio, U.S. Polo Assn. cuenta con más de 1.500 puntos de venta en más de 50 países de Turquía, Oriente Medio, Europa del Este y el Norte de África. Dado que Turquía y Oriente Medio se encuentran entre los mayores mercados de esta marca deportiva global multimillonaria, se espera que U.S. Polo Assn. alcance los mil millones de dólares en esta región en los próximos años. A nivel mundial, la marca U.S. Polo Assn. está presente en 190 países y registra ventas minoristas globales superiores a los 2.500 millones de dólares.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), el organismo rector del polo en Estados Unidos, fundado en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, la marca ofrece prendas de vestir, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.

La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India, retransmiten actualmente varios de los principales campeonatos de polo del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales licencias deportivas globales junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, la marca de inspiración deportiva ha sido reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos del deporte del polo.

Acerca de Saat & Saat

La trayectoria de Saat & Saat comenzó en 1971 con el comercio mayorista de relojes. Fundada en 1994, la empresa aprovechó su amplia experiencia en el comercio mayorista para entrar con fuerza en los sectores de distribución y retail. En 2005 abrió su primera tienda en el centro comercial Cevahir, marcando su entrada en el mercado minorista, y en 2009 se expandió al comercio online con el lanzamiento de su plataforma de e-commerce www.saatvesaat.com.tr. Con una tasa de reconocimiento de marca del 85 %, Saat & Saat ofrece sus productos a través de 163 tiendas y shop-in-shops, 699 distribuidores y cadenas de tiendas, su web www.saatvesaat.com.tr, los principales marketplaces y una red de distribución internacional en más de 30 países. Con 30 años de experiencia, Saat & Saat ofrece «Servicio Técnico Integral» para todas las marcas en Turquía.