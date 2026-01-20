GA-ASI y Calidus firman un MOU para la coproducción del MQ-9B y del Gambit Collaborative Combat Aircraft

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas, y Calidus Aerospace, una de las principales empresas de defensa y manufactura, han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para colaborar en la posible coproducción del MQ-9B Remotely Piloted Aircraft y del Gambit Collaborative Combat Aircraft (CCA) en los Emiratos Árabes Unidos, así como en sistemas de mando y control y gestión de combate.

El acuerdo fue firmado por David R. Alexander, presidente de GA-ASI, y por el Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, al margen de UMEX y SimTEX 2026, que se celebran del 20 al 22 de enero de 2026.

El MOU establece un marco de cooperación entre GA-ASI, GA-Intelligence y Calidus, en el que todas las partes colaborarán en programas relacionados con la fabricación de fuselajes, ensamblaje final, pruebas y verificación, así como pruebas operativas de vuelo y aceptación.

«Trabajar con socios dentro de los EAU nos ayuda a conectar con expertos clave y capacidades de la región», dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «Para General Atomics, este acuerdo refuerza el compromiso compartido con la cooperación a largo plazo, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuestros aviones dentro de los EAU».

Comentando al respecto, el Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, declaró: «La firma de este MOU con General Atomics, líder global en aeronaves no tripuladas, representa un paso estratégico para fortalecer y ampliar las capacidades del Grupo en el sector de sistemas no tripulados, en línea con los requisitos de los usuarios. Esta colaboración llega en un momento de rápido crecimiento del sector, tanto a nivel regional como global, aprovechando la experiencia confiable y las capacidades de manufactura de ambas partes, y abriendo la puerta a futuras asociaciones en innovación, transferencia de conocimiento y expansión de la producción, reforzando nuestras ambiciones colectivas».

Esta colaboración será histórica, ya que representa la primera vez que los aviones de General Atomics se fabricarán en la región, respaldando la creciente demanda del MQ-9B Remotely Piloted Aircraft y del Gambit Collaborative Combat Aircraft en la región y en el mundo.

Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo registradas, la línea Predator® ha operado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía se dedica a ofrecer soluciones de larga autonomía y múltiples misiones que brindan conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.

Para más información, visitar www.ga-asi.com.

Acerca de GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. es una firma de ciencia de datos, desarrollo de software e ingeniería de sistemas enfocada en desarrollar capacidades analíticas avanzadas para clientes del sector público y privado, con especial énfasis en gestión de datos espacio-temporales, correlación y fusión de datos multi-fuente/multi-INT, rastreo, resolución de entidades, predicción de ubicación y conciencia situacional global multidominio (MDGSA) utilizando fuentes de datos de altísimo volumen y velocidad.

Acerca de Calidus

Calidus Holding Group, fundado en 2015 y con sede en Abu Dabi, es una de las principales empresas de defensa y manufactura del mundo. Con un enfoque en ofrecer soluciones de vanguardia para mercados de defensa y seguridad en sus tres divisiones —Aeroespacial, Sistemas Terrestres y Misiles y Sistemas de Defensa— Calidus diseña, desarrolla y produce plataformas avanzadas que mejoran la movilidad, la protección y la eficacia operativa en diversos entornos. Comprometida con las mejores prácticas globales y confiable para clientes de todo el mundo, Calidus desarrolla soluciones modernas de defensa que redefinen la seguridad y la protección, asegurando que cada solución refleje talento local, recursos y compromiso con la calidad.

Para más información, visitar www.calidus.ae.