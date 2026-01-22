  • ESP
El destino turístico imprescindible en Madrid para vivir una experiencia inolvidable

Ubicado en El Espacio WAH, dentro de IFEMA Madrid, WAH Show se consolida como una parada imprescindible para quienes visitan la capital, una experiencia que une música en directo, gastronomía y celebración en un mismo lugar

Madrid es uno de los grandes destinos turísticos de Europa por su cultura, su energía y su capacidad de sorprender. En ese contexto, WAH Show se ha convertido en uno de los planes más recomendados para quienes buscan algo diferente: una experiencia inmersiva que combina espectáculo y emoción, más allá del entretenimiento tradicional.

WAH es ideal tanto para turistas internacionales como para público nacional: un plan perfecto para disfrutar en pareja, con amigos, en familia o como parte de una escapada de fin de semana a Madrid.

Una experiencia en tres actos, en un solo lugar
WAH Show propone un recorrido completo estructurado en tres actos, diseñado para que cada visitante viva una experiencia total, sorprendente y memorable.

Acto I – Food Hall
La experiencia comienza en un espacio vibrante con gastronomía inspirada en sabores del mundo y actuaciones en vivo, el punto de encuentro perfecto para arrancar la noche (o la tarde) con energía.

Acto II – Teatro WAH
El corazón del espectáculo: un show musical de gran formato donde más de 40 artistas interpretan grandes himnos fusionando rock, pop, ópera, flamenco y electrónica, en una puesta en escena impactante.

Acto III – Aftershow «La Catedral»
El broche final llega en un espacio único donde la celebración continúa con DJs, actuaciones y una atmósfera envolvente.

Todo sucede en un mismo recinto, con una sola entrada y con la sensación de vivir algo irrepetible.

WAH Show, dentro de IFEMA Madrid: una ubicación clave
Uno de los grandes valores de WAH es su localización estratégica: El Espacio WAH está dentro de IFEMA Madrid, una de las zonas mejor conectadas y epicentro de grandes eventos internacionales, congresos y ferias como FITUR.

Esto convierte a WAH en una experiencia especialmente atractiva para el turismo MICE, visitantes de ferias, viajeros internacionales y profesionales que llegan por negocios y buscan un plan memorable.

Un fenómeno cultural con sello Made in Spain
Concebido y producido íntegramente en España, WAH Show se ha consolidado como una de las experiencias más aclamadas de Europa. Más de medio millón de espectadores ya lo han vivido y Tripadvisor lo ha reconocido entre el 10% de las mejores experiencias del mundo.

Todo ello en un espacio de más de 5.000 m², con tecnología escénica de vanguardia, sonido envolvente 360º y una pantalla LED indoor de 240 m².

Perfecto para grupos y turismo premium
WAH Show es ideal para grupos turísticos, viajes organizados, escapadas premium y visitantes que buscan un plan completo en Madrid. Ofrece opciones adaptadas y personalizables para colectivos, ocio, grupos corporativos, incentivos y celebraciones especiales.

Entradas, horarios y disponibilidad
WAH Show ofrece funciones durante todo el año con distintos horarios, y las entradas pueden adquirirse en www.wahshow.com

