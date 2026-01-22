El destino turístico imprescindible en Madrid para vivir una experiencia inolvidable

Madrid es uno de los grandes destinos turísticos de Europa por su cultura, su energía y su capacidad de sorprender. En ese contexto, WAH Show se ha convertido en uno de los planes más recomendados para quienes buscan algo diferente: una experiencia inmersiva que combina espectáculo y emoción, más allá del entretenimiento tradicional.

WAH es ideal tanto para turistas internacionales como para público nacional: un plan perfecto para disfrutar en pareja, con amigos, en familia o como parte de una escapada de fin de semana a Madrid.

Una experiencia en tres actos, en un solo lugar

WAH Show propone un recorrido completo estructurado en tres actos, diseñado para que cada visitante viva una experiencia total, sorprendente y memorable.

Acto I – Food Hall

La experiencia comienza en un espacio vibrante con gastronomía inspirada en sabores del mundo y actuaciones en vivo, el punto de encuentro perfecto para arrancar la noche (o la tarde) con energía.

Acto II – Teatro WAH

El corazón del espectáculo: un show musical de gran formato donde más de 40 artistas interpretan grandes himnos fusionando rock, pop, ópera, flamenco y electrónica, en una puesta en escena impactante.

Acto III – Aftershow «La Catedral»

El broche final llega en un espacio único donde la celebración continúa con DJs, actuaciones y una atmósfera envolvente.

Todo sucede en un mismo recinto, con una sola entrada y con la sensación de vivir algo irrepetible.

WAH Show, dentro de IFEMA Madrid: una ubicación clave

Uno de los grandes valores de WAH es su localización estratégica: El Espacio WAH está dentro de IFEMA Madrid, una de las zonas mejor conectadas y epicentro de grandes eventos internacionales, congresos y ferias como FITUR.

Esto convierte a WAH en una experiencia especialmente atractiva para el turismo MICE, visitantes de ferias, viajeros internacionales y profesionales que llegan por negocios y buscan un plan memorable.

Un fenómeno cultural con sello Made in Spain

Concebido y producido íntegramente en España, WAH Show se ha consolidado como una de las experiencias más aclamadas de Europa. Más de medio millón de espectadores ya lo han vivido y Tripadvisor lo ha reconocido entre el 10% de las mejores experiencias del mundo.

Todo ello en un espacio de más de 5.000 m², con tecnología escénica de vanguardia, sonido envolvente 360º y una pantalla LED indoor de 240 m².

Perfecto para grupos y turismo premium

WAH Show es ideal para grupos turísticos, viajes organizados, escapadas premium y visitantes que buscan un plan completo en Madrid. Ofrece opciones adaptadas y personalizables para colectivos, ocio, grupos corporativos, incentivos y celebraciones especiales.

Entradas, horarios y disponibilidad

WAH Show ofrece funciones durante todo el año con distintos horarios, y las entradas pueden adquirirse en www.wahshow.com

Vídeos

WAH, solo los que lo han vivido pueden definirlo…??