Reental lanza HumanWallet, el primer wallet con biometría para operar en inversiones tokenizadas

Reental, la plataforma líder en tokenización inmobiliaria e inversión 3.0, ha anunciado el lanzamiento de HumanWallet, la primera wallet que permite operar en inversiones inmobiliarias tokenizadas mediante biometría como sistema de acceso y firma de operaciones. La wallet ha sido desarrollada para Reental por Tutellus, empresa tecnológica española especializada en el ecosistema Web3.

La nueva solución, que supone otro hito para ambas compañías como desarrollo tecnológico diferencial a nivel mundial, busca simplificar el acceso a la inversión en proyectos inmobiliarios tokenizados, eliminando una de las principales barreras para el inversor no experto, la gestión de claves privadas. Con HumanWallet, los usuarios pueden invertir, gestionar sus activos y recibir rentas sin necesidad de conocimientos técnicos ni procesos complejos.

HumanWallet es una wallet de última generación que combina tecnología blockchain con autenticación biométrica, permitiendo al usuario mantener el control de sus activos de forma segura y sencilla. La experiencia de uso se asemeja a la de una aplicación financiera tradicional, pero con las ventajas de la descentralización.

Integrada de forma nativa en el ecosistema de Reental, HumanWallet permite comprar y mantener tókenes inmobiliarios, interactuar con contratos inteligentes y recibir rendimientos de manera automática, facilitando la entrada tanto de inversores particulares como de perfiles más tradicionales al mercado de la inversión tokenizada.

Según ambas compañías, este lanzamiento supone un paso clave para impulsar la adopción masiva de la tokenización inmobiliaria y de los activos reales (RWA), acercando la tecnología blockchain a un público mucho más amplio.

Para Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental, «con esta nueva funcionalidad damos un paso decisivo para que cualquier persona pueda empezar, descubrir, invertir y generar rendimientos sin alejarse de la experiencia a la que está acostumbrada. Estamos convencidos de que esto acelerará de forma exponencial la entrada de nuevos inversores al mundo de los activos tokenizados».

Según Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutellus, «la tecnología debe simplificar la experiencia y volverse casi invisible, pero eso no significa que el conocimiento no sea importante. Entender cómo funcionan estos sistemas es clave para aprovechar todo su potencial. Por eso en Tutellus desarrollamos tecnología y, al mismo tiempo, formamos a la comunidad».

Sobre Reental

Reental es la fintech líder europea en inversiones en proyectos tokenizados y líder global en inversores procedentes de España y Latinoamérica en este sector. Con una comunidad de más de 32.000 usuarios procedentes de más de 100 países, la multinacional norteamericana de origen español proporciona oportunidades de inversión en distintas tipologías de activos con rendimientos netos superiores al 13 % interanual.

Forbes México ha elegido a Reental como uno de los 15 proyectos que están marcando el rumbo de los RWA en el mundo. Además, ha sido reconocida como una de las 50 empresas más innovadoras según la revista Emprendedores. Ha ganado la primera Investor’s Night de la XI edición del Block World Tour, celebrada en Andorra, así como la competición de pitches del evento «AI, Web3 & Real Estate Summit», celebrado en Miami.

Sobre Tutellus

Tutellus es el ecosistema Web3 más relevante del mundo hispano, diseñado para aprender, desarrollar e invertir en proyectos tokenizados. Con más de 30 empresas fundadas a su alrededor, Tutellus es un referente tanto en el lanzamiento de productos (HumanWallet, GT3, DAPPComposer o Stakiny) como de startups tokenizadas y formación especializada en Web3.