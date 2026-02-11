Soletrax suministrará 50 MW de seguidores solares en un nuevo proyecto en Palencia

Soletrax ha firmado un nuevo contrato para el suministro de seguidores solares en un proyecto fotovoltaico ubicado en Palencia, con una potencia total de 50 MW. El acuerdo contempla el suministro de seguidores solares de un eje 1P monofila TRXONE, diseñados para maximizar la producción energética y garantizar un funcionamiento robusto y fiable durante toda la vida útil de la instalación.

La solución de seguimiento integra OPTITRAX, el sistema de control desarrollado por Soletrax, que optimiza la precisión operativa y contribuye a la estabilidad de la generación en diferentes condiciones de operación, reforzando la fiabilidad global del proyecto.

Más allá del impacto energético, el proyecto tendrá un efecto positivo en el entorno local, con una previsión de creación de aproximadamente 125 empleos directos e indirectos. Asimismo, permitirá evitar alrededor de 23.000 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo de forma significativa a los objetivos de descarbonización y transición energética.

Este nuevo proyecto refuerza la presencia de Soletrax en el mercado español y consolida su posicionamiento en el segmento utility-scale. Como señala Miguel Giné, CEO de la compañía, «cada nuevo proyecto que cerramos en nuestro mercado doméstico refuerza nuestro track record y confirma que la fiabilidad, la ingeniería y el producto propio son claves para convertirnos en un socio tecnológico de referencia en plantas solares de gran escala».

Sobre Soletrax

Soletrax es una compañía española especializada en el diseño y suministro de seguidores solares de un eje y estructuras fijas para plantas fotovoltaicas de gran escala. Con un fuerte foco en ingeniería y desarrollo de producto, y soluciones propias como TRXONE™ y FIXONE™, la empresa diseña equipos a medida para maximizar la generación y la fiabilidad con OPEX reducido.

Soletrax cuenta con un plan de entregas comprometido superior a 4 GW hasta el año 2029, afianzando su papel como socio tecnológico de referencia en proyectos utility-scale.