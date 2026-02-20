Virtual Cable impulsa la colaboración con su canal en el Partner Day Iberia 2026

Virtual Cable, compañía especializada en la transformación digital del puesto de trabajo y desarrolladora de UDS Enterprise, ha reunido a su ecosistema de socios y alianzas tecnológicas en una nueva edición de su Partner Day Iberia, celebrada en Madrid. Bajo el lema «Unidos por la innovación que potencia el Smart Digital Workplace«, se han analizado los principales retos y oportunidades en torno a la virtualización del puesto de trabajo y se ha puesto en valor el papel del canal como motor de crecimiento y evolución continua.

La jornada ha arrancado con la bienvenida de Fernando Feliu, Executive Managing Director de Virtual Cable, quien ha contextualizado el escenario global y la situación actual del mercado tecnológico, marcado por la incertidumbre geopolítica, la escasez de componentes, la aceleración de la inteligencia artificial y el endurecimiento de las exigencias en materia de seguridad y compliance. «Estamos en un momento en el que es clave promover soluciones desarrolladas en Europa para garantizar la soberanía tecnológica, así como dar respuesta a los nuevos desafíos de seguridad que suponen la sofisticación del ransomware, la IA, la computación cuántica o la creciente vulnerabilidad de los datos«, ha subrayado Feliu durante su intervención.

Virtual Cable ha destacado cómo UDS Enterprise evoluciona de forma constante para ofrecer una solución viva, flexible y compatible con las nuevas versiones de plataformas desarrolladas por sus alianzas, alineada con las necesidades reales de los clientes y con un marco regulatorio en permanente transformación, incluso con cifrado post-cuántico. La compañía ha reafirmado su capacidad de innovación para anticiparse a las tendencias gracias a la escucha activa y al feedback de su ecosistema de mayoristas, partners, clientes y fabricantes, que contribuyen en el diseño del roadmap de UDS Enterprise.

El encuentro ha servido también para analizar las oportunidades de negocio que se abren de la mano del ecosistema de Virtual Cable, con proyectos de gran envergadura, tanto a nivel nacional como internacional, y una creciente diversificación que alcanza sectores como retail, logística, banca, seguros o energía. Todo ello desde un enfoque estratégico y colaborativo que permite transformar los retos del mercado en proyectos innovadores y sostenibles, que generan valor tanto para los clientes como para el canal.

Durante la jornada, Virtual Cable ha compartido sus resultados con el canal y ha destacado un crecimiento superior al 35% interanual desde la constitución de la compañía, así como un crecimiento acumulado de más del 60% interanual en los últimos tres ejercicios. A ello se suma una relevante expansión internacional impulsada por un modelo de comercialización basado en la recurrencia y la previsibilidad del negocio, que ha permitido alcanzar una tasa de fidelización de clientes superior al 95%, reflejo de la confianza depositada en la compañía y en su tecnología.

El programa del Partner Day Iberia 2026 ha incluido dos mesas redondas. La primera, centrada en la infraestructura del Smart Digital Workplace, ha sido moderada por Javier González, Director Técnico de Virtual Cable, y ha contado con la participación de representantes de AIRE, Fsas Technologies, HPE, IONOS, Lenovo, NetApp y Nutanix. La segunda mesa redonda, dedicada a la observabilidad y la gestión del dato, ha sido presentada por Yolanda González, International BDM de Virtual Cable, y ha reunido a expertos de Acronis, Flexxible, NComputing, Snom y V-Valley.

Premios a los mejores partners y proyectos de 2025

Uno de los momentos más destacados del evento ha sido la entrega de los premios a los mejores partners y proyectos desarrollados durante 2025, tanto en España como en Portugal, con los que Virtual Cable ha reconocido iniciativas de alto impacto llevadas a cabo junto a su ecosistema.

En esta edición, V-Valley ha sido distinguido como Mayorista del Año 2025, mientras que Claranet ha sido elegido Partner del Año 2025 por tercer año consecutivo, gracias a su capacidad de innovación, su enfoque estratégico y la calidad en la ejecución de los proyectos desarrollados junto a Virtual Cable. Por su parte, Unikal Cloud Services ha recibido el reconocimiento como Mejor Partner UDS DaaS 2025.

En cuanto a los proyectos en España, se ha reconocido a HPE y TAISA por el Mejor Proyecto en Administración Pública, desarrollado para la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD); a Fsas Technologies y Quer System por el Mejor Proyecto en Cuerpos de Seguridad y Defensa, por su trabajo con la Policía Nacional; a CSA por el Mejor Proyecto de Formación en Ciberseguridad, llevado a cabo en el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI); a Claranet por el Mejor Proyecto en Sanidad, en el Consorcio Sanitario de Terrassa; a dCloud por el Mejor Proyecto en el Sector Privado, por su trabajo para Migasa; y a Velorcios Group por el Mejor Proyecto Call Center, desarrollado para Contactel.

En Portugal, Fsas Technologies Portugal ha recibido el galardón al Mejor Proyecto en la Administración Pública por su trabajo con el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, así como el de Mejor Proyecto en Justicia, por su labor con el Instituto de Gestión Financiera y Equipamientos de Justicia de Portugal.

Durante la entrega de premios, Félix Casado, CEO de Virtual Cable, felicitó a los galardonados por «la excelente calidad de los proyectos, que involucran a clientes cada vez más estratégicos. El éxito de esta nueva edicción de Partner Day demuestra el crecimiento de los partners y alianzas, tanto a nivel nacional como internacional. Es un orgullo ver cómo el ecosistema se consolida como un catalizador de innovación y un aliciente para seguir desarrollando soluciones que ofrezcan resultados medibles a clientes y canal».

La jornada, dirigida exclusivamente a partners de Virtual Cable, ha contado con el patrocinio del mayorista V-Valley y de fabricantes y alianzas tecnológicas de primer nivel como Acronis, AIRE, Flexxible, Fsas Technologies, HPE, IONOS, Lenovo, NComputing, NetApp, Nutanix y Snom.

Sobre Virtual Cable

Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como IDC Innovator en Virtual Client Computing a nivel mundial. Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos) a medida de cada sector para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen más de 30 años de experiencia en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo.