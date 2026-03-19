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LA EXTREMA IZQUIERDA YA NO SABE CÓMO METERLE MANO AL SÓLIDO GOBIERNO DE ISABEL DÍAZ AYUSO

Miguel Ángel Rodríguez se mofa de las líderes de Más Madrid por su última cruzada contra él: «La ‘familia Adams’ pide mi dimisión»

La mano derecha de Ayuso sube una imagen de Manuela Bergerot, Marta Carmona y María Pastor haciendo el mamarracho

Miguel Ángel Rodríguez señala a María Pastor, Marta Carmona y Manuela Bergerot.
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Archivado en: Partidos Políticos | Política

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Díaz-Pache les restriega en la cara la hipocresía del PSOE y Más Madrid: «Feministas asintomáticas»

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Están en Más Madrid que no saben ya qué inventarse con tal de horadar la fortaleza del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Así que la banda de Manuela Bergerot, ante la falta de argumentos para tratar de revertir lo que se espera como un nuevo revolcón en las urnas para mediados de 2027, aprovecha cualquier minucia para montar ruido.

La portavoz de la extrema izquierda se lanzó de hoz y coz a la red social de Elon Musk para llamar «matón» y pedir la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez:

A lo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en responder con contundencia.

Eso sí, lo hizo con gracia y salero dejando en un patente ridículo a tres de las componentes de Más Madrid en la Asamblea, Bergerot, Marta Carmona y María Pastor:

Y el cachondeo posterior de los usuarios de X fue para verlo:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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