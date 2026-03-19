Miguel Ángel Rodríguez se mofa de las líderes de Más Madrid por su última cruzada contra él: «La ‘familia Adams’ pide mi dimisión»

Están en Más Madrid que no saben ya qué inventarse con tal de horadar la fortaleza del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Así que la banda de Manuela Bergerot, ante la falta de argumentos para tratar de revertir lo que se espera como un nuevo revolcón en las urnas para mediados de 2027, aprovecha cualquier minucia para montar ruido.

La portavoz de la extrema izquierda se lanzó de hoz y coz a la red social de Elon Musk para llamar «matón» y pedir la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez:

Miguel Ángel Rodríguez es el matón a sueldo de Ayuso y acaba de ser imputado por revelar los datos personales de dos periodistas. Si Ayuso no quiere hacerle dimitir, ya lo hacemos nosotros.https://t.co/0OCbnKxfda pic.twitter.com/XyI47habqw — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) March 16, 2026

A lo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en responder con contundencia.

Eso sí, lo hizo con gracia y salero dejando en un patente ridículo a tres de las componentes de Más Madrid en la Asamblea, Bergerot, Marta Carmona y María Pastor:

Hoy la familia Adams ha pedido mi dimisión… (para quien no sepa, estas son las genios líderes de Más Madrid. SOS) pic.twitter.com/indEcg51Le — MÁR (@marodriguezb) March 18, 2026

Y el cachondeo posterior de los usuarios de X fue para verlo:

Yo veo muy desmejorada a Manuela Bergerot. No me extraña, enfrentarse a una diosa como Ayuso pasa factura. Que se lo digan a Mónica Garcia, Pablo Iglesias, Gabilondo, Lobato… — Alfonso Flores 🇪🇸 (@AlfonsoFlores73) March 18, 2026

Pepi Luci y bom — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) March 18, 2026

Halloween ya hace 4 meses que pasó y aún no han tenido tiempo de quitarse el maquillaje. — MiOpinión (@ahivaese) March 18, 2026