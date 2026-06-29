Learning Heroes: la formación en inteligencia artificial se consolida como una competencia transversal

La inteligencia artificial ya no es una tendencia reservada para perfiles tecnológicos. Desde marketing y recursos humanos hasta derecho, salud, finanzas o ingeniería, cada vez más profesionales incorporan herramientas de IA para automatizar tareas, optimizar procesos y mejorar su productividad.

En este contexto, Learning Heroes, el mayor centro universitario online de tecnologías disruptivas en español, anuncia el inicio de una nueva edición de IA Heroes Live, una formación intensiva, sin coso, 100% online y en directo, que comenzará el próximo 29 de junio y permitirá a los participantes descubrir cómo integrar la inteligencia artificial en su trabajo desde el primer día. Apuntarse aquí.

Durante cuatro sesiones en vivo, los asistentes conocerán los fundamentos de la inteligencia artificial generativa, aprenderán técnicas de Prompt Engineering, crearán imágenes y vídeos mediante IA, descubrirán cómo funcionan los agentes inteligentes y explorarán aplicaciones prácticas para automatizar tareas y desarrollar nuevos proyectos profesionales.

Lejos de un enfoque exclusivamente técnico, el programa está diseñado para profesionales de cualquier sector que quieran entender el impacto de la IA y convertirla en una herramienta cotidiana para mejorar su rendimiento.

«Estamos viviendo el mayor cambio tecnológico de las últimas décadas y la pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará a tu profesión, sino cómo vas a utilizarla antes que el resto. Nuestro objetivo es demostrar que cualquier persona puede aprender a trabajar con IA, independientemente de su experiencia previa, y empezar a obtener resultados desde el primer día», afirma Arnau Ramió, Cofundador y Director Académico de Learning Heroes.

El recorrido comienza con una introducción a la inteligencia artificial generativa y su impacto en el mundo laboral. Posteriormente, los participantes aprenderán a crear contenido visual mediante IA, conocerán casos reales de aplicación en empresas y descubrirán el potencial de los agentes inteligentes o «empleados virtuales» capaces de automatizar procesos repetitivos.

La última jornada estará dedicada a la construcción y personalización de agentes de inteligencia artificial que permitan optimizar tareas, desarrollar nuevos modelos de negocio y aprovechar el potencial de herramientas como ChatGPT en un entorno profesional.

La nueva edición de IA Heroes Live llega después del lanzamiento de la campaña ‘Profesiones Incompletas’, una iniciativa con la que Learning Heroes puso el foco en la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como una competencia transversal en prácticamente cualquier actividad profesional. Ahora, la compañía da un paso más y ofrece una formación práctica para que cualquier profesional pueda comenzar a aplicar estas herramientas de forma inmediata.

Bajo el lema ‘From Zero to Hero’, Learning Heroes se ha consolidado como uno de los principales referentes de la formación en tecnologías disruptivas en español, con presencia en más de 35 países y una comunidad de miles de profesionales que buscan actualizar sus competencias ante la aceleración de la transformación digital.

Para completar la profesión, se puede acceder a estos cuatro días de formación gratuita aquí