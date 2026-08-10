Digitech amplía su presencia en Madrid con una tercera sede especializada en FP tecnológica y digital

Digitech, centro especializado en Formación Profesional en tecnología, digitalización e inteligencia artificial, continúa su crecimiento con la apertura de una tercera sede en Madrid. El nuevo centro, situado en Julián Camarillo 31 (Edificio OM), iniciará su actividad el próximo curso académico para dar respuesta al creciente interés por la formación tecnológica especializada y a la demanda de estos perfiles profesionales por parte de las empresas.

Esta nueva apertura se suma a las sedes que Digitech ya tiene en la calle Luis de Salazar, 9 y calle Viriato, 20 reforzando la presencia en la capital, ampliando su capacidad formativa en Madrid que concentra el principal ecosistema tecnológico y empresarial del país.

El nuevo centro impartirá los ciclos formativos de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Marketing y Publicidad. Todos los programas incorporan AI Method, la metodología propia de Digitech que integra la inteligencia artificial de forma transversal como herramienta de aprendizaje y aplicación práctica, preparando a los alumnos para los nuevos entornos profesionales y digitales.

Ubicada en el distrito MADBIT, uno de los principales polos tecnológicos y de innovación de Madrid, la nueva sede permitirá reforzar la conexión entre la formación y el tejido empresarial. En este entorno desarrollan su actividad compañías nacionales e internacionales vinculadas al desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el marketing digital y los servicios tecnológicos.

«La apertura de esta tercera sede responde a la evolución de Digitech y a una realidad del mercado en la que cada vez más empresas demandan profesionales especializados en tecnología y cada vez más alumnos buscan una formación conectada con esa realidad. Queremos seguir acercando una FP tecnológica de alta especialización a los principales ecosistemas de innovación del país», señalan desde la Dirección de Digitech.

El modelo educativo de Digitech combina especialización, aprendizaje práctico y una estrecha colaboración con empresas. La integración de la inteligencia artificial en todos los programas permite que los alumnos aprendan desde el primer día utilizando las herramientas y metodologías que ya forman parte del trabajo diario en el sector tecnológico.

Con esta incorporación, Digitech continúa consolidando una red de centros especializados en Formación Profesional tecnológica con presencia en Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Sevilla, además de su modalidad online, lo que convierte a Digitech en el centro líder de formación tecnológica en España.

Sobre Digitech

Digitech forma parte del grupo educativo Digitalent, presidido por Javier Rodríguez Zapatero (ex presidente general de Google España, Portugal y Oriente Medio), que integra instituciones de referencia en el ámbito de la formación en negocio y tecnología como ISDI, ESERP, CODERS, ISDE o IEBS.

Especializado en Formación Profesional tecnológica, Digitech ofrece ciclos formativos oficiales de Grado Medio y Grado Superior en desarrollo de software, sistemas y redes o marketing y publicidad, además de los másters de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, Ciberseguridad y Desarrollo Python. Su metodología integra la inteligencia artificial de forma transversal en todos los programas para preparar a los alumnos para los nuevos retos del mercado laboral.