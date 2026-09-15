Mail Boxes Etc. lanza MBE eCommercePlus, su nuevo ecosistema de soluciones logísticas para ecommerce

Mail Boxes Etc. lanza MBE eCommercePlus, un ecosistema de soluciones logísticas para ecommerce que combina tecnología, servicios y asesoramiento especializado para ayudar a cada negocio a construir la operativa que necesita en cada momento. Un especialista MBE conoce su actividad, analiza sus necesidades y le acompaña de forma continuada, adaptando las soluciones a medida que el ecommerce evoluciona y crecen sus necesidades.

La propuesta parte de una realidad habitual en el comercio electrónico: no todos los ecommerce necesitan externalizar toda su logística ni se encuentran en el mismo momento. Algunos buscan eliminar tareas manuales en la gestión diaria de sus pedidos; otros necesitan capacidad para almacenar y preparar un volumen creciente de mercancía; y, en etapas más avanzadas, pueden surgir nuevos retos relacionados con la internacionalización, las devoluciones o la coordinación de diferentes transportistas.

Por este motivo, MBE eCommercePlus se plantea como un ecosistema flexible en el que las empresas pueden incorporar diferentes soluciones a medida que las necesitan:

MBE eShip permite conectar la tienda online o los marketplaces con los sistemas de MBE para automatizar la gestión de pedidos, la generación de etiquetas y el seguimiento de los envíos.

Para aquellos negocios que necesitan ir un paso más allá en la externalización de su operativa, MBE Fulfillment cubre procesos como el almacenamiento, la gestión del inventario, el picking, el packing y la preparación de pedidos.

La propuesta incluye también una operativa multicourier , que permite gestionar envíos nacionales e internacionales recurriendo a diferentes transportistas según las características de cada expedición.

Así como soluciones de logística inversa para facilitar la gestión de las devoluciones, uno de los procesos que adquiere mayor relevancia a medida que aumenta el volumen de pedidos.

El ecosistema se completa con servicios destinados a resolver otras necesidades vinculadas a la actividad diaria de un ecommerce, como la gestión de costes aduaneros en los envíos internacionales, la protección del valor de las mercancías o la posibilidad de ofrecer alternativas de entrega más flexibles a los compradores.

Este acompañamiento se mantiene a lo largo de la relación con el cliente. A medida que cambian el volumen de pedidos, los mercados en los que opera o las necesidades de su ecommerce, el especialista MBE puede ayudarle a revisar su operativa e incorporar nuevas soluciones cuando sean necesarias. De este modo, MBE eCommercePlus no plantea una configuración cerrada, sino una propuesta que puede evolucionar junto al negocio.

Con más de 1.720 centros en 45 países, Mail Boxes Etc. refuerza así su apuesta por el comercio electrónico y amplía su propuesta para acompañar a los ecommerce no solo en la gestión de sus envíos, sino en el conjunto de procesos logísticos que pueden convertirse en un reto a medida que crece su actividad.

Vídeos

