Grupo Castilla incorpora BeUp, la consultora liderada por Pilar Jericó y Marta Romo

La guerra por el talento, los nuevos modelos de liderazgo y la necesidad de construir culturas organizativas sólidas han pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda de las principales empresas medianas y grandes. En este contexto, Grupo Castilla incorpora a BeUp, la prestigiosa consultora fundada en 2011 por Pilar Jericó y Marta Romo, cuya trayectoria, visión y experiencia las han convertido en socio estratégico del 70% de las compañías del IBEX 35, como Acciona, BBVA o Endesa. Además, cuentan con una creciente proyección internacional, consolidando así una de las propuestas más completas del mercado en liderazgo, cultura y talento.

«La irrupción de la IA en las organizaciones supone un gran reto para los departamentos de Personas y obliga a reformular la cultura corporativa. La deuda cultural derivada de no gestionar adecuadamente este reto puede generar riesgos y costes de adaptación que superen ampliamente los ahorros esperados», explica Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, quien añade: «En este contexto, la integración de BeUp, que operará junto a nuestra filial Coocrea, amplía la capacidad de nuestro Enfoque 360º en RRHH para acompañar a las empresas en la transformación de su cultura y de sus modelos de liderazgo».

Para Pilar Jericó, presidenta ejecutiva de BeUp, «esta integración nos permite abordar una nueva etapa de crecimiento manteniendo intactos los valores que nos han definido hasta ahora. Continuamos como socias y al frente de BeUp, trabajando con la misma cercanía, excelencia y compromiso que hemos transmitido a nuestros clientes durante todos estos años».

Una visión que comparte Marta Romo, consejera delegada de la consultora, para quien «esta unión multiplica nuestra capacidad. Seguimos formando parte de BeUp como socias y plenamente comprometidas con su presente y futuro. Grupo Castilla nos aporta el impulso necesario para llegar más lejos y acompañar a más organizaciones en un momento especialmente decisivo para su evolución».

Esta operación refuerza una de las líneas con mayor potencial dentro de la compañía y se suma a la estrategia de crecimiento inorgánico desarrollada durante los últimos años. Como destaca Javier Castilla, CFO del grupo, «su incorporación supone un impulso decisivo para esta línea de negocio que superará los 4M€ de facturación este año y contribuirá a alcanzar los 40M€ a nivel de grupo».

Acerca de Grupo Castilla

Grupo Castilla es una compañía española con un innovador Enfoque 360º en RRHH y con más de 4.200 clientes, que han depositado su confianza para construir modelos de gestión del talento que generan un impacto positivo en sus negocios. Fundada en 1979 como una empresa de base tecnológica HCM, ha sabido reinventarse para ofrecer una visión global bajo el lema «El valor de las Personas», que combina conocimiento y tecnología, facilitando la gestión, el desarrollo y el cuidado de sus equipos. Su Plan Estratégico 2026 prevé alcanzar los 450 profesionales, posicionándose como uno de los líderes HighGrowth del sector.