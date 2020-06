Meghan Markle y Harry ‘traicionan’ al príncipe William y ponen de los nervios a la Familia Real británica

La familia real británica está en el ojo del huracán hace meses.

Los vínculos del príncipe Andrés con el pedófilo norteamericano Jeffrey Epstein fueron un mancha negra en el Palacio de Buckingham pero la pelea familiar que desató la decisión unilateral de Harry de dejar Londres y todos sus deberes reales es una herida que aún sangra.

Instalado en EEUU, el príncipe y su esposa Meghan Markle tienen en vilo a todos los royals ya que su explosivo libro, “Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una Familia Real moderna”, amenaza con dinamitar los cimientos de la familia.

Hasta ahora se esperaba que Meghan contara con anécdotas de su vida lejos de casa, que revelara secretos intramuros o, incluso, algún maltrato o prejuicio que pudo haber sufrido al ingresar al selecto grupo siendo una completa forastera. Pero, según The Sun, el libro podría transformarse en un verdadero problema para la monarquía si se concreta lo que vaticinan: Harry y Meghan irán por el príncipe William, el heredero al trono.

Según detalla el tabloide británico, en sus testimonios para el libro, los duques de Sussex arremetieron contra William y Kate Middleton y los acusaron de ser “insensibles”, de no contenerlos e, incluso, de boicotear su salida de la realeza.

La novedad destruiría para siempre la posibilidad de un regreso de los Fab Four (Los Fabulosos Cuatro), como la prensa local llamaba a William, Kate, Harry y Meghan, por el magnetismo mundial que producían cuando se mostraban juntos… Esa armonía se evaporó cuando los Sussex se mudaron del Palacio de Kensington que compartían -en módulos separados, claro- y dejaron la fundación benéfica conjunta. Pero en los británicos siempre anidaba la esperanza de un retorno triunfal.

“En la familia real preocupa que William, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí fuera, en público. Esto no debería pasarle a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la Familia Real desde la entrevista de Diana con Martin Bashir”, aseguró una fuente a The Sun haciendo referencia a la recordada nota en la que Lady Di contó las infidelidades de Carlos.

Nadie sabe exactamente qué contarán en el libro pero la palabra “insensible” retumba en Buckingham. Que ese calificativo quede asociado al futuro rey es la máxima preocupación.

El libro de 320 páginas, que se lanzaría el 11 de agosto, estará escrito por el británico Omid Scobie, un gran defensor de la duquesa y la estadounidense Carolyn Durand.

Tras anunciar su renuncia como miembros de alto rango de la realeza en enero, Harry, Markle y su hijo Archie fueron a vivir a una mansión USD 10 millones en la isla de Vancouver, Canadá, y luego se mudaron a una residencia prestada de USD 18 millones en una comunidad cerrada de Beverly Hills, propiedad del magnate Tyler Perry, a quien Meghan supuestamente conoció a través de su íntima amiga, Oprah Winfrey. Desde allí y rodeados de influyentes amigos, buscan conseguir su anhelada independencia financiera.

Cuando anunciaron su salida, el matrimonio se comprometió a devolver hasta la última libra al pueblo británico.

A la pareja le llevaría años devolver los casi USD 3 millones que costaron las obras de remodelación de Frogmore Cottage, su residencia situada en los terrenos del Castillo de Windsor.

Una casa que les prestó Isabel II y en la cual solo vivieron apenas unos meses tras el nacimiento de su primogénito, Archie.

De acuerdo al Daily Mail, la pareja ofreció pagar £ 18.000 (USD 22.000) al mes, que también está destinado a cubrir el alquiler de lugar, para poder vivir allí cuando estén en el país.