Los 10 mejores clanes millonarios del planeta a 29 de abril de 2025

La riqueza familiar no se hereda, se multiplica. O al menos eso parece cuando uno repasa la lista de los grandes clanes millonarios que siguen manejando los hilos de la economía global en 2025. ¿Quién no ha soñado alguna vez con nacer Walton o Al Nahyan y tener el supermercado o el petróleo como paga semanal? Si bien la fortuna no garantiza la felicidad (aunque ayuda a pagar buenos psicólogos), sí asegura influencia, presencia política y una resiliencia económica capaz de resistir crisis, pandemias y hasta guerras comerciales.

Hoy, en plena era digital y de transición energética, las grandes familias siguen reinando, aunque han tenido que diversificar negocios para no quedarse atrapadas en el pasado. Desde la moda de lujo hasta los dulces o el gas natural, estas dinastías demuestran que tener apellido ilustre es solo el principio; lo verdaderamente complicado es mantener y hacer crecer ese imperio generación tras generación.

Ranking: Las 10 familias más ricas del mundo y el origen de sus fortunas

A continuación, presentamos un recorrido por los apellidos más poderosos del planeta, el origen de su riqueza y cómo han logrado conservar su estatus a lo largo de los años. Las cifras son tan mareantes como reales.

Puesto Familia Fortuna (USD) País / Región Origen principal Generaciones 1 Walton 432.000 millones Estados Unidos Comercio minorista (Walmart) 3 2 Al Nahyan 323.000 millones Emiratos Árabes Unidos Petróleo e inversión estatal 3 3 Al Thani 172.000 millones Qatar Gas natural y petróleo 8 4 Hermès 170.000 millones Francia Moda de lujo (Hermès) 6 5 Koch 148.000 millones Estados Unidos Conglomerado industrial 3 6 Al Saud 140.000 millones Arabia Saudita Petróleo +3 7 Mars 133.000 millones Estados Unidos Confitería y cuidado de mascotas 5 8 Ambani 99.000 millones India Energía y telecomunicaciones 3 9 Wertheimer 88.000 millones Francia Moda (Chanel) 3 10 Thomson 71.000 millones Canadá Medios de comunicación +4

Walton: Los reyes del supermercado

La familia Walton es indiscutiblemente la más rica del mundo, con un patrimonio estimado en más de 432.000 millones de dólares gracias al imperio Walmart. Fundada por Sam Walton en los años sesenta, la cadena no solo ha resistido todos los envites económicos posibles, sino que ha sabido crecer en el comercio electrónico y diversificar su cartera hacia otros sectores como la energía o la tecnología. Los Walton poseen aproximadamente el 46% de Walmart, un porcentaje que les da un control férreo sobre el gigante minorista.

Al Nahyan: El poder petrolero de Abu Dabi

La familia Al Nahyan, gobernante de Abu Dabi, ha amasado una fortuna estimada en 323.000 millones de dólares principalmente gracias al petróleo y a fondos soberanos que gestionan cerca de 1,5 billones (con “b”) en activos. Además del oro negro, han invertido en sectores estratégicos dentro y fuera del país, consolidando su influencia tanto económica como política.

Al Thani: Gas natural y lujo qatarí

En Qatar manda la familia Al Thani, con 172.000 millones gracias al control absoluto sobre el gas natural y el petróleo. Desde el siglo XIX han convertido un pequeño emirato en una potencia global con inversiones inmobiliarias por todo el mundo y una presencia creciente en deportes e infraestructuras.

Hermès: Elegancia con apellido francés

La saga Hermès demuestra que el lujo sigue siendo rentable. Su fortuna familiar ronda los 170.000 millones, provenientes del negocio iniciado hace seis generaciones fabricando arneses para caballos antes de convertirse en símbolo global de exclusividad con bolsos como Birkin o Kelly. Hoy son más de cien miembros implicados en la dirección del grupo.

Koch: Diversificación sin límites

Los estadounidenses Koch manejan uno de los conglomerados privados más grandes del mundo: Koch Industries, con intereses que van desde energía hasta productos químicos o computación en la nube. La fortuna familiar se estima en 148.000 millones, tras superar disputas internas que dejaron a Charles Koch al mando.

Al Saud: La realeza petrolera saudí

El clan real Al Saud controla Arabia Saudita y una fortuna personal cercana a los 140.000 millones, fruto directo de las reservas petroleras nacionales. Su influencia va mucho más allá del dinero: determinan políticas energéticas globales.

Mars: Dulces millonarios… ¡y mascotas!

Si alguna vez has probado un M&M’s o dado comida Pedigree a tu perro, has contribuido al éxito de los Mars. Su empresa familiar factura miles de millones vendiendo chocolates (Snickers, Twix) pero también lidera en alimentación animal; hoy más del 50% de sus ingresos vienen ya del sector mascotas.

Ambani: El titán indio

Desde Mumbai, la familia Ambani ostenta unos 99.000 millones gracias a Reliance Industries: refinería petrolera más grande del planeta, telecomunicaciones e infraestructuras digitales. Mukesh Ambani vive en Antilia, una mansión valorada entre las casas privadas más caras jamás construidas.

Wertheimer: Chanel número uno

Los discretos hermanos Wertheimer controlan Chanel —símbolo eterno del chic francés— desde que su abuelo financió a Coco Chanel en los años veinte. Además poseen viñedos y caballos pura sangre; su fortuna estimada es de 88.000 millones.

Thomson: Medios para dominar Canadá

Cierra nuestro ranking la familia canadiense Thomson, cabeza visible del grupo mediático Thomson Reuters y con activos valorados en unos 71.000 millones tras cuatro generaciones ampliando horizontes desde periódicos hasta servicios digitales para empresas.

Claves para entender la longevidad millonaria

La mayoría diversifica negocios: cuando una fuente tambalea, otra sostiene.

Muchas fortunas siguen ligadas al sector energético; sin embargo, moda y tecnología ganan terreno.

El relevo generacional bien planificado evita guerras internas (aunque no siempre).

Tienen influencia real sobre gobiernos e instituciones financieras internacionales.

Suelen mantener bajo perfil mediático pese a manejar cifras estratosféricas.

Hoy por hoy, estos apellidos tienen tanta fuerza como cualquier Estado-nación mediano. Y aunque algunos ven peligrar su hegemonía ante nuevas fortunas tecnológicas —como Musk o Zuckerberg— lo cierto es que pocas cosas envejecen mejor que una fortuna bien gestionada… ¡y una buena saga familiar!