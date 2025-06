Meghan Markle muestra el rostro de Lilibet por primera vez al cumplir cuatro años

El 4 de junio se ha convertido en una fecha especial para los duques de Sussex, pues su hija menor, Lilibet Diana, celebra su cuarto cumpleaños.

Para conmemorar esta ocasión, Meghan Markle ha decidido compartir con el mundo dos fotografías inéditas de la pequeña a través de sus redes sociales, marcando un significativo cambio en la forma en que la pareja ha manejado la privacidad de sus hijos hasta ahora.

Las imágenes, publicadas en el perfil de Instagram de la duquesa, muestran dos momentos contrastantes en la vida de la niña.

La primera fotografía corresponde al día del nacimiento de Lilibet, revelando por primera vez al público cómo era la pequeña recién llegada al mundo.

La segunda imagen, mucho más reciente, muestra un tierno momento entre madre e hija con el mar como telón de fondo, donde se puede ver a Meghan abrazando a la pequeña que aparece sentada en su regazo.

Happy birthday to Princess Lilibet Diana. Thank you for making Prince Harry a girl Dad and Meghan Markle a mum of two.🎉🎊🎊#PrincessLilibetDiana #PrincessLilibet2 pic.twitter.com/TJyqQsykns

— Meghan Markle (Meg stan) 💜 (@mizcaffebaby) June 4, 2023