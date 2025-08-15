El vídeo viral de Marta Santana, la turista española que salta al río y salva a un niño en China

En apenas unos segundos, una escena cotidiana se transformó en una historia que ha recorrido el mundo: Marta Santana, turista española de 31 años, rescató a un niño que cayó a las aguas del río Tuojiang, en la antigua ciudad de Fenghuang, provincia de Hunan.

Las imágenes, grabadas por varios testigos, muestran cómo el pequeño resbala junto a la orilla y es arrastrado por la corriente ante la mirada atónita de los presentes.

Marta, que paseaba con amigos en su primer viaje a China, no dudó en lanzarse al agua desde un puente de piedra, guiada únicamente por el instinto y la experiencia.

Su reacción fue fulminante: en menos de medio minuto, alcanzó al menor y lo sostuvo a flote mientras el abuelo del niño se unía al rescate.

Juntos, lograron devolver al pequeño a la orilla, a salvo y sin lesiones.

El vídeo, difundido en la red social Weibo, se viralizó en cuestión de horas y tiene millones de visualizaciones, acompañado de mensajes como “la bondad no tiene fronteras” y “quien se prepara para saltar al agua también es un héroe”.

Un gesto heroico que une nuestros corazones… ❤

La turista y exentrenadora de natación española Marta Santana ayudó a salvar a un niño de ahogarse en el río Tuojiang, y su valentía conmovió a millones en redes chinas. ¡Muchas gracias, Marta! — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) August 14, 2025

El perfil de Marta Santana

Edad: 31 años.

31 años. Profesión: Exentrenadora de natación y socorrista.

Exentrenadora de natación y socorrista. Origen: España.

España. Experiencia: Una década dedicada a la natación y al salvamento acuático.

Una década dedicada a la natación y al salvamento acuático. Motivación: “Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua”, explicó tras el suceso.

Su formación fue decisiva para mantener la calma y ejecutar un rescate eficaz, incluso bajo una corriente que, según testigos, era fuerte y peligrosa. La propia Marta ha señalado que volvería a hacer exactamente lo mismo, subrayando que “no lo pensé dos veces” y restando importancia a los riesgos personales.

Reacciones y repercusión en China

La respuesta en China ha sido inmediata. Numerosos internautas han mostrado su admiración por el gesto de Marta, hasta el punto de convertirla en una auténtica heroína. La etiqueta “turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua ciudad de Fenghuang” se situó entre los temas más comentados de la semana en las redes sociales chinas.

Yang Xiaoli, responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, calificó la acción como “un acto heroico” y destacó que “un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable”.

Anécdotas y curiosidades del caso

El vídeo del rescate fue grabado desde varios ángulos por turistas y locales, lo que ha permitido reconstruir con precisión los segundos cruciales del suceso.

Marta Santana viajó a China por primera vez y se encontraba en Fenghuang por recomendación de amigos, atraída por el paisaje y la historia de la ciudad.

El niño rescatado, de apenas ocho años, jugaba cerca de la orilla cuando perdió el equilibrio. Su abuelo, que lo acompañaba, se arrojó al agua segundos después de Marta.

La noticia ha generado debates en foros chinos sobre la importancia de aprender a nadar y la reacción ante emergencias, con mensajes de agradecimiento a la turista española.

La frase “la bondad no tiene fronteras” se ha repetido miles de veces en comentarios, llegando incluso a ser recogida por medios estatales chinos.

Impacto en España y en el mundo

El rescate ha tenido eco inmediato en medios españoles y europeos. Marta Santana, que ha recibido mensajes de agradecimiento tanto de ciudadanos chinos como de compatriotas, ha declarado sentirse “abrumada” por la repercusión y ha insistido en que “cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo”.

El suceso ha servido también para visibilizar la importancia de la formación en primeros auxilios y salvamento, así como el papel del turismo responsable y solidario. La hospitalidad del pueblo chino, que Marta destaca en sus declaraciones, ha sido otro de los temas comentados tras el incidente.

Lista de hechos y datos relevantes

El rescate ocurrió el 7 de agosto de 2025 en el río Tuojiang, Fenghuang, provincia de Hunan.

Marta Santana saltó desde un puente de piedra, reaccionando en segundos tras ver caer al niño.

El niño no sabía nadar y la corriente era fuerte; la intervención fue clave para evitar un desenlace trágico.

El abuelo del menor también participó en el rescate.

El vídeo se viralizó en Weibo, acumulando más de 1,8 millones de visualizaciones en un día.

La historia se ha mantenido como tendencia en redes sociales chinas y ha cruzado fronteras hasta llegar a España.

Un fenómeno viral que inspira

La historia de Marta Santana ha traspasado la anécdota para convertirse en símbolo de solidaridad internacional y reacción ciudadana ante la emergencia.

El “acto heroico” de esta turista española no solo ha salvado una vida, sino que ha dejado un mensaje claro: la valentía y la generosidad pueden surgir en cualquier rincón del mundo y, a veces, en los momentos más inesperados, logran unir a personas de culturas muy distintas en torno a un mismo sentimiento de admiración y respeto.