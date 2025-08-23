Investigan si la muerte de Hulk Hogan fue causada por una negligencia médica

La repentina muerte de Hulk Hogan, leyenda indiscutible de la lucha libre, ha abierto un debate que trasciende el deporte y toca de lleno la ética médica. A día de hoy, 23 de agosto de 2025, las autoridades estadounidenses mantienen en marcha una investigación para esclarecer si una posible mala praxis durante una operación fue el detonante del fallecimiento del exluchador. El caso ha sacudido tanto a sus seguidores como a la opinión pública, reavivando viejos temores sobre los riesgos quirúrgicos y la responsabilidad profesional.

El exluchador, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, murió en su residencia de Clearwater, Florida, el pasado 24 de julio. Tenía 70 años y un historial clínico complejo, marcado por múltiples intervenciones quirúrgicas. Aunque inicialmente se informó que la causa había sido un paro cardíaco, en los últimos días han emergido indicios que apuntan a un posible error médico como origen del desenlace.

Claves de la investigación

La policía de Clearwater ha confirmado que el expediente sigue abierto y que se han solicitado historiales médicos a diferentes proveedores sanitarios. Los detectives han entrevistado a varios testigos, entre ellos familiares directos y personal sanitario.

Un terapeuta ocupacional, presente en el domicilio cuando Hogan dejó de respirar, afirmó ante los agentes que el luchador habría sido víctima de negligencia médica durante una operación reciente. Según su testimonio, el cirujano habría lesionado el nervio frénico, fundamental para la función respiratoria.

El nervio frénico controla el diafragma; su sección puede causar insuficiencia respiratoria sin dolor torácico previo. De hecho, tanto familiares como testigos coinciden en que Hogan no mostró signos típicos de infarto antes de fallecer: simplemente dejó de respirar.

Fue su esposa, Sky Hogan, quien detectó la situación y llamó al 911. Posteriormente confirmó que el nervio frénico estaba “comprometido” tras la intervención, aunque no detalló si fue una operación cardíaca o cervical.

Posiciones familiares y judiciales

La familia del luchador se ha mostrado colaborativa con las autoridades y ha pedido máxima transparencia. Su hija, Brooke Hogan, ha reclamado públicamente una autopsia completa y acceso a todas las grabaciones policiales y médicas del caso. El cuerpo no ha sido incinerado a la espera del avance judicial.

La policía mantiene bajo reserva las imágenes de las cámaras corporales utilizadas durante la primera intervención en el domicilio.

Las declaraciones recogidas por los agentes podrían ser determinantes para dirimir responsabilidades.

Perfil: Hulk Hogan, más allá del cuadrilátero

Hulk Hogan fue mucho más que un luchador. Su carisma lo convirtió en embajador global del wrestling y figura transversal en la cultura pop estadounidense desde los años 80.

Nombre real: Terry Gene Bollea.

Edad al fallecer: 70 años.

Títulos: Múltiple campeón mundial en WWE y WCW.

Carrera paralela: Actor ocasional y personalidad televisiva.

Icono cultural: Imagen habitual en campañas publicitarias y eventos benéficos.

Anécdotas y curiosidades sobre Hulk Hogan

Protagonizó películas como Suburban Commando y No holds barred.

Sufrió numerosas lesiones graves a lo largo de su carrera, incluyendo operaciones en espalda, rodillas y cadera.

En los años 90 realizó giras por Europa que batieron récords de asistencia para espectáculos deportivos.

Fue reconocido por su célebre frase “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”.

En sus últimos años participó activamente en campañas contra el bullying escolar.

Contradicciones y dudas médicas

Aunque algunos informes forenses iniciales señalaron causas naturales vinculadas a patologías previas —leucemia y fibrilación auricular—, la aparición del dato sobre el nervio frénico ha elevado las sospechas hasta provocar una investigación formal por posible negligencia médica.

Los expertos consultados insisten en que cortar accidentalmente este nervio durante una cirugía es un riesgo conocido pero poco frecuente. Si se confirma este extremo, podría sentar un precedente legal importante para futuras actuaciones médicas.

Debate social

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad quirúrgica en deportistas retirados con historiales médicos complejos. Asociaciones médicas han pedido cautela antes de emitir juicios definitivos, mientras que sectores del público reclaman reformas legales para proteger mejor a los pacientes vulnerables.

Las próximas semanas serán cruciales para aclarar si detrás del adiós a Hulk Hogan se esconde realmente un error médico o solo una fatalidad inevitable. Lo único seguro es que su figura seguirá alimentando titulares e inspirando debates mucho después del cierre oficial del caso.