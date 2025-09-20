El enigma de Alisa Jarcheva: la ‘gatita’ de 17 años que tiene loco a Vladimir Putin

En la Rusia de la última década, donde el hermetismo y el culto al líder han marcado la vida pública, pocas historias han logrado abrir fisuras en el blindaje mediático del Kremlin.

La de Alisa Jarcheva, conocida como “la gatita”, es una de ellas.

Todo comenzó en 2010, cuando un grupo de doce universitarias moscovitas decidió posar en lencería para un calendario erótico dedicado a Vladimir Putin.

La imagen de Jarcheva, una chavala de 17 años por aquel entonces, encarnando el mes de abril bajo el lema Es usted el mejor, se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas.

El calendario, titulado Te amamos, mezclaba guiños sexys con mensajes de admiración política. Entre las frases más sonadas, la que acompañaba la foto de Alisa: Vladimir Vladimirovich, has apagado los incendios, pero yo sigo en llamas.

Lo curioso es que, según el libro El Zar en persona, la iniciativa no fue tan inocente como parecía: fue orquestada por figuras del círculo más cercano al poder, como Vasily Yakemenko (fundador del movimiento juvenil Nashi) y Vladislav Surkov, entonces subjefe de gabinete.

El calendario llegó a manos del propio Putin acompañado de los teléfonos de las modelos, marcando el inicio de una historia digna de novela política.

De estudiante de periodismo a protagonista de un escándalo internacional

Por entonces, Alisa Jarcheva era aspirante a periodista en la Universidad Estatal de Moscú. Tras el revuelo mediático, su vida dio un giro radical. En apenas un mes, según los autores del libro, asesores del Kremlin contactaron con ella y comenzó a visitar residencias oficiales en las afueras de la capital cada dos semanas durante casi un año. Aunque no existen pruebas públicas ni fotografías que confirmen el supuesto romance, el rumor fue ganando fuerza, alimentado por la opacidad que rodea la vida privada de Putin y las jugosas recompensas que parecían asociarse a su entorno más íntimo.

Entre las curiosidades más sorprendentes, destaca el hecho de que Jarcheva adquirió poco después un apartamento de lujo en el centro de Moscú, valorado en un millón de euros. El piso, situado en el complejo Golden Keys-2, fue comprado a través de un empresario vinculado al Kremlin, Grigory Baevsky, conocido por gestionar propiedades para allegados a Putin. Alisa siempre ha defendido que pagó el inmueble mediante una hipoteca y que ella misma se encarga de los pagos, pero la prensa rusa y los autores del libro consideran inverosímil que una joven sin recursos familiares pueda acceder a una propiedad de ese calibre.

Secretos, cambios de identidad y conexiones familiares

La historia de Jarcheva no se detiene en el escándalo inicial. Tras la polémica, la joven desapareció de la esfera pública. Se casó y cambió su apellido por el de Ajilgova, con el que actualmente dirige un negocio de bronceado en Moscú. El apartamento, a pesar de las pérdidas del negocio, sigue siendo su residencia principal. Y aunque su blog personal, donde llegó a posar con un gatito bajo el lema Pussy for Putin, fue eliminado, el apodo de “la gatita de Putin” persiste en la memoria colectiva rusa.

El escándalo también salpicó a su familia. Su padre, Vsevolod Jarchev, consiguió en 2020 un puesto en una ONG vinculada al Ministerio de Defensa, dirigida por Vladimir Tabak, uno de los ideólogos del famoso calendario. De esta forma, la influencia de la joven se extendió más allá del ámbito personal, afectando a las dinámicas de poder y las redes de favores en la administración rusa.

Listas, rankings y datos locos

Ranking de los mayores escándalos amorosos del Kremlin : Alina Kabaeva: ex gimnasta, rumoreada pareja de Putin y madre de dos hijos no reconocidos. Svetlana Krivonogikh: supuesta madre de otra hija secreta del presidente. Alisa Jarcheva: la joven del calendario que desató un nuevo foco mediático.

: Datos curiosos sobre el caso Jarcheva : El calendario Te amamos se distribuyó como regalo de cumpleaños para Putin en su 58 aniversario. El apartamento de Jarcheva en Moscú está valorado en más de un millón de euros en 2024. Yandex News, el mayor buscador ruso, ha eliminado casi todas las referencias a la historia, pero no ha logrado borrarla completamente de internet. La entrega del calendario fue ideada por figuras clave del putinismo juvenil para “humanizar” la figura del presidente y conectar con la juventud urbana.

: Otras mujeres vinculadas a la red inmobiliaria de Baevsky : Katerina, hija de Putin. La hermana y la abuela de Alina Kabaeva . Varias mujeres del entorno presidencial.

:

La cultura del poder, el secretismo y el control mediático

Este episodio pone de relieve el modo en que la cultura política rusa entrelaza poder, secretismo y espectáculo.

La fascinación por la vida privada de los líderes, combinada con el férreo control informativo, genera historias que oscilan entre la verdad y la leyenda urbana.

El Kremlin, lejos de zanjar los rumores, ha calificado toda la trama como “información de relleno”, pero la tenacidad con la que ha intentado borrar rastros digitales demuestra la incomodidad que provocan estos escándalos en el núcleo duro del poder ruso.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Alisa Jarcheva sigue siendo una figura enigmática.

Su historia resume las paradojas de la Rusia contemporánea: una sociedad donde el poder se mezcla con el espectáculo, la opacidad genera mitos y el control absoluto nunca es del todo posible.

Las huellas de la “gatita” siguen ahí, recordando que en el tablero del poder ruso, incluso los peones pueden cambiar el curso de la partida.