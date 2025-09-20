Jorge Martínez, voz indomable de ‘Ilegales’, pone en pausa los conciertos para luchar contra el cáncer

La energía arrolladora de Jorge Martínez sobre el escenario es casi legendaria.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la noticia de la suspensión indefinida de los conciertos de Ilegales ha sacudido la escena musical española.

El motivo es tan contundente como inevitable: el líder y cantante debe afrontar un tratamiento contra el cáncer, tal y como ha comunicado la banda, que recalca que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de concentrar todas sus energías en la recuperación.

Las palabras del propio Martínez resuenan con la honestidad que siempre le ha caracterizado: «He vivido siempre por el método suicida y he visto la muerte de cerca, pero la vida me acuna como a su bebé».

Esta pausa significa detener por completo la actividad en directo, incluyendo los 17 conciertos previstos hasta diciembre en ciudades como La Coruña, Granada, Burgos, Santander, Lugo, Zaragoza y Ponferrada.

La decisión de parar “tan difícil como inevitable” es la única posible en este momento. La banda pide comprensión y cariño, recordando que “hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo”. El entorno de Jorge Martínez confía en su fuerza para superar el cáncer y regresar, tal y como ha hecho frente a tantas adversidades a lo largo de su carrera.

El vacío que deja la ausencia de Ilegales en los escenarios se nota en la reacción de los fans y la prensa, que han llenado las redes sociales de mensajes de apoyo y ánimo. La música, como siempre, espera su regreso.

Cuando la voz de Jorge Martínez vuelva a sonar, será con la misma intensidad y autenticidad que le ha convertido en leyenda. Porque si algo ha demostrado el líder de Ilegales es que, ante la adversidad, el rock sigue siendo una forma de vida.

Más de cuatro décadas de rebeldía y rock sin concesiones

Fundada en 1982 en Asturias, Ilegales ha labrado una trayectoria ininterrumpida de más de cuarenta años. Su música nunca ha buscado la complacencia, sino sacudir conciencias y mantener una actitud desafiante ante la vida y el poder. La banda ha querido expresar su «profundo agradecimiento» al público que siempre les ha acompañado, disculpándose con quienes habían adquirido entradas o planeado asistir a los próximos conciertos.

La formación asturiana, encabezada siempre por el inconfundible Martínez, destaca por un carácter indomable y una capacidad única para conectar con varias generaciones. El grupo confía en que esa fortaleza será clave para superar esta etapa y volver a reunirse con sus seguidores.

Curiosidades y datos locos sobre Ilegales y Jorge Martínez

Jorge Martínez nunca ha ocultado su filosofía vital extrema. En entrevistas recientes afirma haber vivido “por el método suicida”, enfrentando la vida sin filtros ni miedo, lo que se traduce en letras punzantes y directas.

La banda ha sido pionera en abordar temas sociales y políticos en sus canciones, algo poco frecuente en el rock español de los años 80.

El grupo se ha mantenido fiel a su estilo durante cuatro décadas, evitando las tendencias comerciales y manteniendo una producción independiente y autogestionada.

Ilegales fue uno de los primeros grupos españoles en tocar en festivales internacionales tras la Transición, llevando el rock patrio más allá de nuestras fronteras.

En 2015, Martínez fue galardonado con el Premio Nacional de Música Moderna, un reconocimiento que sorprendió incluso al propio músico por su "historial de provocaciones".

Ranking: discos imprescindibles de Ilegales

Año Álbum Características principales 1982 Ilegales Debut rompedor, himnos como «Soy un macarra» 1985 Todos están muertos Letras oscuras, crítica social y existencial 1992 El corazón es un animal extraño Evolución sonora, mayor profundidad lírica 2015 La vida es fuego Regreso potente, energía intacta 2023 Joven y arrogante Actualidad, frescura y reivindicación del legado

Listas: momentos memorables en la historia de Ilegales