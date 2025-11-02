La Reina Sofía cumple hoy 87 años muy lejos del Rey Juan Carlos

Cada otoño se repite la misma escena: en el Palacio de la Zarzuela, la reina Sofía apaga las velas de su tarta favorita, rodeada por sus seres queridos, en una celebración que refleja su esencia.

Este domingo 2 de noviembre de 2025, madre de la infanta Cristina y del rey Felipe VI, sopla las velas en su 87 cumpleaños.

Un año especialmente emotivo para ella, marcado por reconocimientos públicos y momentos personales profundos.

Nacida en Atenas en 1938, Sofía Margarita Victoria Federica ha sido durante casi cuarenta años la reina consorte de España. Desde que Juan Carlos I abdicara, se ha convertido en una figura moralmente relevante dentro de la familia real. Su historia es la de una mujer que ha sabido levantarse ante la adversidad: hija de los reyes griegos, vivió el exilio tras la caída de la monarquía helena y se adaptó a España, donde ha cumplido su papel como madre, esposa y símbolo de estabilidad en tiempos difíciles.

Su trayectoria profesional es extensa e inspiradora. A lo largo de los años, ha presidido innumerables actos oficiales, galas benéficas y ceremonias de premiación, siempre enfocándose en causas sociales. Recientemente fue ovacionada en los Premios Princesa de Asturias, un evento al que asiste desde 1981. Este año, su agenda también incluyó viajes a Washington, París y Grecia, además de presidir la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre, donde destacó por su cercanía con los galardonados.

Reconocimientos y distinciones en su 87 aniversario

El año 2025 ha traído consigo una distinción histórica: el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, otorgado por Felipe VI. Este es el más alto reconocimiento que puede conceder la Corona. Con este gesto, su hijo no solo resalta “su dedicación y entrega al servicio a España y a la Corona”, sino que también la coloca entre un selecto grupo de mujeres que han recibido este honor a lo largo de la historia, junto a figuras como Isabel II del Reino Unido o Beatriz de los Países Bajos.

Además, recientemente recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad CEU San Pablo, que ha valorado su contribución al fomento cultural y social. La comunidad universitaria ha destacado su vocación al servicio y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones.

Una celebridad que prefiere la intimidad

En el ámbito del espectáculo y lo público, Sofía se distingue por su bajo perfil y resistencia a las cámaras innecesarias. Mientras muchas celebridades buscan protagonismo constante, ella opta por mantener un perfil discreto. Su cumpleaños será nuevamente un evento familiar alejado del bullicio festivo o actos masivos. En La Zarzuela, su deseo es sencillo: pasar el día con sus hijos y nietos que puedan reunirse en Madrid. Sin embargo, este año se siente cierta tristeza por la ausencia académica de sus nietas Leonor y Sofía.

La celebración será íntima; solo estarán presentes la infanta Elena y algunos allegados cercanos. Para Sofía, reunir a todos bajo el mismo techo sigue siendo el mayor regalo posible, aunque ya hace más de diez años que no logra tener a todos sus nietos juntos.

Historias personales y el peso de la memoria

La vida de Sofía no ha estado exenta del dolor. Este cumpleaños llega tras perder a su hermano Constantino y ver deteriorarse la salud de su hermana Irene, quien ha sido su gran apoyo desde el fallecimiento de la reina Federica. En estos meses difíciles, sus seres queridos han estado especialmente pendientes de ella; médicos le han aconsejado rodearse del cariño familiar para mantener alto su ánimo.

En lo personal, mantiene una relación cordial con Juan Carlos I. Fuentes cercanas indican que ambos hablan con frecuencia y se consideran “compañeros en esta etapa”, dejando atrás escándalos pasados.

Compromiso social y legado

A sus 87 años, Sofía continúa presidiendo la Fundación Reina Sofía, apoyando iniciativas sociales, culturales e investigaciones médicas. Su dedicación en áreas como el Alzheimer o pobreza infantil es parte fundamental del legado que desea dejar atrás.

En el ámbito social, muchos ven en ella un ejemplo claro de serenidad y compromiso. “Una mujer íntegra y bondadosa”, así describió Juan Carlos I recientemente a quien ha logrado ganarse el respeto incluso entre quienes no comparten sus ideales sobre monarquía.

La reina Sofía y el paso del tiempo

Lejos del estereotipo idealizado sobre realeza, Sofía es ante todo una mujer que ha enfrentado grandes pérdidas y momentos solitarios. Sin embargo, cada aniversario reafirma su fortaleza e ingenio para adaptarse a las circunstancias. Este 87 cumpleaños está marcado por un sentido recogimiento; sin embargo también es una celebración a su resistencia e inspiración para toda una generación.

El día concluye como tantos otros: alrededor de una mesa sencilla donde la reina sopla las velas con un único deseo: unión familiar. Un gesto tan pequeño pero lleno significado que resume toda una vida entregada al servicio ajeno.