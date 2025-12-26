Muere a los 60 años Pat Finn, el actor sonriente de ‘The Middle’, ‘Seinfeld’ y ‘Friends’

Pat Finn dejó una marca indeleble en la televisión estadounidense gracias a su humor cálido y su carisma, especialmente como el vecino Bill Norwood en ‘The Middle’, serie que lo catapultó a la fama durante ocho temporadas.

El actor murió el 22 de diciembre, rodeado del cariño de su familia y amigos, después de enfrentar durante tres años un cáncer de vejiga que había sido diagnosticado en 2022. Aunque entró en remisión, la enfermedad regresó con fuerza y se metastatizó.

La noticia, confirmada por su familia y su representante Andrea Pett-Joseph, ha dejado consternados tanto a sus seguidores como a sus colegas. “Después de una vida hermosa llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos con tristeza el fallecimiento de Pat Finn”, indicaron en un comunicado.

Su mánager lo recordó como “la persona más amable y alegre en cualquier habitación”, enfatizando el legado de alegría que dejó atrás. Aún en sus últimos días, Finn siguió mostrando su pasión por los Chicago Bears, equipo al que animaba con carteles gigantes cada vez que marcaban un touchdown. Su familia relató: “Sin presión, Bears —solo decimos— hacedlo por Pat”.

Originario de Evanston, Illinois, Pat Finn creció en un entorno donde la comedia se convirtió en su refugio. Desde niño, disfrutaba programas como ‘The Carol Burnett Show’ y ‘The Odd Couple’ junto a su madre, soñando con sitcoms en una Chicago donde la mayoría aspiraba a ser bomberos o vendedores. Su carrera despegó en la década de 1980 en la Universidad de Marquette, donde conoció a su futura esposa Donna y al cómico Chris Farley, con quien estableció una amistad duradera. Ambos se unieron al icónico Second City de Chicago, cuna de grandes talentos como John Belushi o Tina Fey, para perfeccionar sus habilidades en improvisación.

Este entrenamiento lo catapultó a la televisión a principios de los 90. Su primer papel importante llegó con ‘The George Wendt Show’ (1995), donde interpretó a Dan Coleman, hermano del protagonista encarnado por George Wendt, famoso por su papel en ‘Cheers’. Aunque la serie fue efímera, marcó su entrada al mundo de las sitcoms. Poco después, participó en ‘Murphy Brown’, donde tuvo un rol recurrente como Phil Jr., hijo del bartender original (Pat Corley) y nuevo dueño del bar emblemático del programa.

La versatilidad de Finn le permitió brillar en cameos memorables. En ‘Seinfeld’, interpretó a Joe Mayo en el episodio titulado ‘The Reverse Peephole’ (1995), un ladrón excéntrico que invertía la mirilla para espiar a Kramer. También apareció en dos episodios de la saga de ‘Friends’ titulada ‘The One That Could Have Been’ (2000), como el doctor Roger, novio alternativo de Monica, aportando su característico sentido del humor. Su filmografía televisiva es extensa: participó en series como ‘The Drew Carey Show’, ‘3rd Rock From the Sun’, ‘That ’70s Show’, ‘Curb Your Enthusiasm’, entre otras, siempre dejando huella con personajes secundarios que robaban escenas gracias a su carisma innato.

En el cine, aunque no fue tan prolífico, dejó huellas en comedias como ‘Dude, Where’s My Car?’ (2000) y la exitosa película de Nancy Meyers, ‘It’s Complicated’ (2009). Más recientemente participó en títulos como ‘Unexpected’ (2023) y ‘Diamond in the Rough’ (2022). Fuera del ámbito actoral, también compartió su experiencia como profesor adjunto tanto en la Universidad de Colorado como en su alma máter, Marquette, inspirando así a nuevas generaciones de cómicos.

Logros y trayectoria profesional

El impacto que tuvo Pat Finn va más allá de sus créditos televisivos. Como el vecino ideal Bill Norwood en ‘The Middle’ (2010-2018), encarnó al amigo perfecto para los Heck, esa disfuncional familia residente en Orson, Indiana. Su personaje siempre estaba dispuesto a ayudar con una sonrisa amable; era un contraste refrescante ante el caos diario y aportaba calidez a una serie que concluyó tras nueve temporadas. Los seguidores recuerdan sus divertidas interacciones: desde fiestas improvisadas hasta consejos paternales que humanizaban ese vecindario ficticio.

Su carrera estuvo marcada por la improvisación y reflejaba una filosofía vital clara. En una entrevista realizada en 2022 con Phoenix.org, confesó: “Siempre me atrajo la comedia. En Chicago nadie decía que quería ser actor; pero Second City lo hizo posible”. Sus colegas lo alababan por ser generoso dentro del set. Andrea Pett-Joseph destacó su alegría constante mientras que su familia subrayó el amor que proyectaba.

Vida personal y legado perdurable

A pesar del éxito profesional, Finn supo equilibrar fama y vida familiar. Casado con Donna desde sus años universitarios, juntos criaron a tres hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan. También sobreviven sus padres y hermanos. Su devoción por los Bears era legendaria; incluso durante sus últimos momentos pedía touchdowns llenos de humor.

Su contribución al mundo de la comedia radica precisamente en humanizar las sitcoms. En tiempos donde las risas son fugaces, Finn supo inyectar autenticidad e ingenio gracias a su formación en Second City. Como educador dejó huella formando actores tanto en Marquette como en Colorado.