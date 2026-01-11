Muere a los 34 años el cantante Yeison Jiménez, con todo su equipo, en un accidente de avioneta

La avioneta apenas había despegado cuando el destino dio un giro trágico.
Minutos más tarde, el incendio en un potrero entre Paipa y Duitama confirmaba lo que Colombia se negaba a aceptar: Yeison Jiménez, uno de los íconos más destacados de la música popular contemporánea, había perdido la vida a los 34 años en un accidente aéreo que también cobró la vida de otras cinco personas.
El siniestro ocurrió el 10 de enero por la tarde, poco después de que el avión despegara del aeropuerto de Paipa, en Boyacá.
Su ruta estaba marcada hacia Medellín, desde donde el artista debía continuar hacia Marinilla para ofrecer un concierto ya con entradas agotadas y una banda esperándole ansiosa sobre el escenario. Según las primeras informaciones, la aeronave no alcanzó la altitud requerida y se precipitó en una zona verde cercana a la carretera entre Paipa y Duitama, donde quedó envuelta en llamas mientras los vecinos alertaban a bomberos y ambulancias.
Las autoridades han confirmado que en el avión viajaban seis personas y no hubo supervivientes.
Junto al cantante perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres, así como los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente del artista), Jefferson Osorio (su representante) y Weisman Mora, parte de la tripulación. La Aeronáutica Civil ha enviado equipos técnicos para determinar si el accidente fue resultado de una falla mecánica, condiciones climáticas adversas o un posible error humano; una investigación que apenas comienza.
En Boyacá, las autoridades locales declararon duelo tras identificar a las víctimas.
En los alrededores de la vereda Romita, donde tuvo lugar el impacto, solo quedaron los restos retorcidos del fuselaje y el eco de una noticia que rápidamente traspasó fronteras: el artista que había puesto banda sonora al desamor y a la superación de millones en Colombia y más allá se había apagado en el apogeo de su carrera.
Horas antes del fatal desenlace, Yeison Jiménez había ofrecido un concierto en Málaga, Santander. Fue su última presentación, un recital lleno de música popular donde deleitó a un público que desconocía que estaban despidiendo al cantante para siempre. Desde allí se trasladó a Paipa para descansar antes de tomar la avioneta privada contratada para su siguiente compromiso profesional; una rutina habitual en su agenda repleta durante los últimos años.
La noticia oficial sobre su fallecimiento llegó desde diferentes frentes. El alcalde de Marinilla, visiblemente afectado, comunicó durante el evento programado que el concierto no se realizaría porque el cantante había muerto en un accidente aéreo. El Ministerio de Defensa incluyó su nombre en la lista de víctimas del siniestro ocurrido en Boyacá. Por su parte, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado lamentando profundamente esta tragedia y expresando sus condolencias a las familias afectadas.
El impacto emocional fue inmediato. En cuestión de minutos, redes sociales y medios se inundaron con mensajes de despedida. El samario Carlos Vives reconoció lo difícil que era salir a cantar “con esta tristeza en el corazón” y envió fuerzas a la familia del artista. Fonseca, otro destacado cantante, escribió: “Siempre admiré tu forma de construir tu camino. Qué dolor recibir esta noticia; todos perdemos con tu partida. La música nunca muere”.
El presidente Gustavo Petro también mostró su pesar al lamentar la muerte de las seis personas que viajaban en la aeronave siniestrada cerca de Paipa.
La tragedia del accidente se entrelaza con un detalle inquietante que añade una capa casi profética a esta historia. En entrevistas recientes, Yeison Jiménez confesó haber soñado hasta tres veces con un accidente aéreo donde él mismo moría y aparecía en las noticias. Relató cómo advertía al piloto sobre una posible falla; este revisaba la aeronave asegurándole que todo estaba solucionado. En su último sueño veía el siniestro y el eco mediático posterior, casi como una premonición de lo que finalmente sucedió. Recordó incluso un episodio real ocurrido años atrás cuando viajaba desde Medellín y su avión sufrió una falla en uno de los motores, obligándolo a regresar por emergencia; una experiencia que lo marcó profundamente. “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, compartió durante una conversación televisiva, evocando su miedo a no poder ver crecer a sus hijos.
Más allá del doloroso desenlace, Yeison Orlando Jiménez Galeano representa una historia inspiradora dentro del panorama musical colombiano actual. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, donde creció enfrentando dificultades económicas y familiares significativas. Comenzó a cantar desde muy joven, participando en concursos infantiles antes de alternar sus estudios con trabajos informales para ayudar económicamente a su hogar como vendedor ambulante.
Durante su adolescencia se mudó a Bogotá junto a su madre y hermana; este cambio marcó también el inicio real de su carrera artística. En la capital colombiana trabajó varios años en Corabastos —la principal central mayorista— descargando productos mientras continuaba escribiendo canciones y actuando siempre que tenía oportunidad. Esa rutina alejada del estrellato se convirtió más tarde en parte esencial del relato inspirador que millones terminarían por adoptar como propio.
Su primera grabación fue “Te deseo lo mejor”, realizada junto al productor Jorge González conocido como El Peruano, dando origen así a un repertorio que pronto tomaría forma completa. En 2013 lanzó su álbum debut titulado “Con el corazón, volumen 1”, donde reunió 18 canciones originales estableciendo las bases para un estilo musical que fusionaba tradición popular con letras sinceras sobre amor y desamor.
A partir de ese momento comenzó a hacerse notar con fuerza en emisoras regionales hasta cruzar fronteras nacionales. En 2014 presentó el sencillo “Por qué la envidia”, grabado entre Miami, Bogotá y Villavicencio; este tema fue incluido posteriormente en su álbum “Vuelve y me pasa” (2015), consolidando así su presencia escénica por todo Colombia.
Durante esos años alternó giras por diversas ciudades con sesiones en estudio colaborando con figuras consagradas del género como El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala o Jhon Alex Castaño. Su catálogo creció exponencialmente superando las 70 composiciones propias; muchas llegaron a ser éxitos radiales gracias también al auge digital.
La canción que transformó radicalmente su trayectoria fue sin duda “Aventurero”, convirtiéndose rápidamente en todo un fenómeno tanto dentro como fuera del país. Este éxito le permitió posicionarse como uno de los grandes exponentes contemporáneos dentro del ámbito musical popular e inició nuevas oportunidades comerciales incluso llegando hasta México o Puerto Rico además reforzando su presencia internacionalmente incluyendo Estados Unidos y Europa.
Otros temas emblemáticos como “Ni tengo ni necesito”, “De pura rabia”, “Vete”, “Bendecida” o “Te voy a olvidar” formaron parte fundamental del repertorio coreado tanto en bares como festivales masivos donde su voz profunda encontró resonancia entre públicos diversos tanto urbanos como rurales quienes se sentían identificados con sus letras profundas e íntimas.
Su música le permitió realizar giras por países europeos como Alemania o Francia e incluso Estados Unidos convirtiéndose así poco a poco pero firmemente uno de los embajadores más relevantes dentro del ámbito musical colombiano contemporáneo.
Los premios no tardaron mucho tiempo después: durante los Premios Nuestra Tierra recibió reconocimiento por “Aventurero” ganando Canción popular del año (2020) además obteniendo nominaciones adicionales como Canción del año o Canción del público, mientras él mismo figuraba también entre candidatos destacados para Artista popular del año.
En años posteriores continuaría cosechando éxito ganando incluso premio como Artista popular del año (2022), mientras sus temas competían por galardones significativos entre ellos destacándose canciones como “Ni tengo ni necesito” o “De pura rabia”. En 2023 recibió además distinción especial siendo nombrado Embajador Regional Colombiano dentro Premios Cristo Rey,.
Su impacto trascendió más allá solo musicalmente hablando: participó activamente como jurado dentro programa televisivo llamado “Yo me llamo”, uno popular espacio entretenimiento colombiano lo cual multiplicó exponencialmente visibilidad mediática acercándolo aún más audiencias masivas quienes ya conocían sus obras musicales previamente mencionadas anteriormente . A nivel empresarial desarrollaría facetas adicionales creando línea gorras accesorios así actividades filantrópicas apoyando comunidades rurales natal Caldas .
En cuanto estrictamente artístico , Yeison Jiménez erigió figura referente revitalizando música popular acercándola nuevos públicos sumando elementos contemporáneos sin romper raíces campesinas sentimentales género . Sus letras centradas cotidianidad amor derrota resiliencia resonaron oyentes veían alguien había recorrido mismo camino esfuerzo precariedad tantas familias colombianas .
La magnitud figura quedó evidenciada últimos años carrera . Celebró cumpleaños número 34 concierto multitudinario estadio El Campín Bogotá asistieron más 40 mil personas , hito excepcional artista música popular recinto . Evento confirmó ya jugaba primera liga entretenimiento colombiano , altura nombres décadas trayectoria .
Lejos escenario , artista hablaba cada vez salud mental necesidad ajustar ritmo trabajo aprender convivir vértigo carrera crecimiento constante . Entrevistas recientes dejaron ver lado introspectivo consciente peso fama impacto historia podía tener jóvenes veían modelo perseverancia .
El vacío dejado tras muerte medido términos íntimos . Yeison Jiménez padre tres hijos , edades 15 ,8 , año medio quedan huérfanos tras accidente . Más ocasiones habló miedo no estar presente ver crecer inquietud vuelve seguidores crudeza estremecedora . Familia amigos equipo cercano pidieron respeto privacidad días duelo coordinándose homenajes públicos multiplicándose distintas ciudades.
A nivel institucional departamento Boyacá decretó duelo oficial anunciándose actos conmemorativos jornadas homenaje municipios Manzanares , lugar origen escenarios donde música convirtió tradición . Canciones resuenan emisoras país formato despedida preparándose vigilias misas conciertos tributo colegas interpretarán temas definieron carrera.
En feria Manizales Medellín pueblos nombre llenaba plazas mercados niño cantaba sumar monedas casa eco voz seguirá resonando parte memoria colectiva ya pertenece solo fans sino toda generación . Porque , escribió colega conocer noticia , muerte detenido hombre , pero no música convirtió símbolo.
Datos esenciales sobre la vida y obra de Yeison Jiménez
- Nombre completo: Yeison Orlando Jiménez Galeano
- Fecha y lugar de nacimiento: 26 de julio de 1991, Manzanares, Caldas, Colombia
- Fecha y lugar de fallecimiento: 10 de enero de 2026, Paipa, Boyacá, Colombia
- Edad al fallecer: 34 años
Educación y formación
- Infancia adolescencia marcadas trabajos tempranos participación concursos canto Caldas .[2 ][4 ][6 ]
- Traslado Bogotá adolescencia , trabajó varios años central mayorista Corabastos mientras formaba manera empírica compositor intérprete .[2 ][4 ][6 ]
Hitos importantes en su carrera
- Primeras grabaciones estudio productor Jorge González “El Peruano”; tema inicial: “Te deseo lo mejor”.[2 ][6 ]
- Publicación álbum debut “Con corazón volumen 1” (2013). [2 ][6 ]
- Lanzamiento “Por qué la envidia” (2014), incluido álbum “Vuelve pasa”(2015). [2 ]
- Expansión internacional giras presentaciones Estados Unidos países europeos Alemania Francia Italia . [2 ][6 ]
- Consolidación figura música popular éxito masivo “Aventurero”, impulsó reconocimiento América Latina . [2 ][6 ][10 ]
- Jurado programa “Yo llamo ”en 2021 . [6 ]
- Concierto masivo estadio El Campín Bogotá 2025 más asistentes . [6 ]
Obras temas más reconocidos
- Álbumes sencillos destacados:
- Con corazón volumen 1 (2013)[2 ]
- Vuelve pasa (2015)[2 ]
- Canciones emblemáticas:
- “Aventurero”[2 ][6 ][10 ]
- “Por qué la envidia”[2 ]
- “Ni tengo necesito ”[2 ]
- “De pura rabia ”[2 ]
- «Vete», «Bendecida», «Te voy olvidar»[4 ][6 ]
Premios reconocimientos
- Premios Nuestra Tierra :
- 2020 :
- «Aventurero» – Canción popular año ganador .[2 ]
- Nominaciones : Canción año , Canción público .
- Nominación Artista popular año .
- 2021–2023 : diversas nominaciones categorías artista canción popular .
- 2020 :
- Ganador Artista popular año 2022 .[2 ]
- Reconocimiento Embajador Música Popular Regional Colombiana Premios Cristo Rey 2023 .[2 ]
Colaboraciones relevantes
- Temas artistas:
- El Charrito Negro
- Jhonny Rivera
- Giovanny Ayala
- Jhon Alex Castaño [2 ]
Familia
- Padre tres hijos , edades15 ,8 año medio quedan huérfanos tras accidente .[1 ]
Su historia mercados Bogotá estadios llenos fuera país queda fijada memoria viaje vertiginoso hombre convirtió adversidad canción dolor voz seguirá sonando.