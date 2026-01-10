La noticia ha resonado en el mundo del deporte con la misma fuerza con la que Uliana Semenova marcaba su territorio bajo los aros durante casi dos décadas.

La icónica pívot letona, considerada por muchas organizaciones como la jugadora más influyente de la historia del baloncesto femenino mundial, ha fallecido este viernes en Riga a los 73 años, según ha confirmado la Federación de Baloncesto de Letonia.

Su muerte pone fin a un capítulo único en la historia del deporte, forjado a base de medallas olímpicas, una competitividad imbatible y una presencia física y humana que superaba cualquier cifra.

Con sus 2,13 metros de altura y unos 135 kilos de peso, Semenova revolucionó el baloncesto femenino durante las décadas de los 70 y 80.

Se convirtió en el verdadero “techo” del juego y un emblema del poder deportivo de la URSS en plena Guerra Fría.

Su imagen, entre mito y realidad, fue mucho más que un simple símbolo propagandístico: encarnó una transformación silenciosa que elevó el baloncesto femenino a nuevas cotas competitivas y mediáticas.

Una pérdida que impacta a Letonia y al baloncesto global

El fallecimiento de Uliana Semenova tuvo lugar en Riga, capital de Letonia, un país al que estuvo profundamente vinculada desde su infancia y donde pasó sus últimos años. Las informaciones oficiales han confirmado su edad —73 años—, aunque no han precisado públicamente la causa exacta de su muerte. Sin embargo, su delicado estado de salud era conocido desde hacía tiempo; padecía acromegalia, un trastorno causado por un exceso de hormona del crecimiento que afectó severamente sus articulaciones y movilidad, especialmente en sus últimos años.

El impacto de esta pérdida se reflejó en las palabras del presidente letón, Edgars Rinkevics, quien fue uno de los primeros en hacer pública la noticia. “Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y servicial”, expuso en un mensaje difundido por las redes sociales, extendiendo sus condolencias a su familia, colegas y aficionados. No era solo una deportista del pasado: era un referente moral y emocional para varias generaciones.

La FIBA también se sumó rápidamente a las muestras de respeto, destacando que “el legado de Semenova es posiblemente único y poco probable que se repita”. La federación internacional enfatizó cómo su “altura imponente” se combinaba con habilidades excepcionales, rasgos que hicieron de ella “una máquina imparable” cuando vestía los colores de la poderosa selección soviética.

De Zarasay al dominio total: el ascenso de una gigante

Nacida el 9 de marzo de 1952 en la localidad de Zarasay (entonces parte del territorio soviético), Semenova creció lejos del estrellato pero cerca de las dificultades. Su impresionante estatura llamó rápidamente la atención de los entrenadores del TTT Daugawa Riga, el prestigioso club letón que marcaría su trayectoria. Con solo 14 años ya competía en Primera División y a los 15 lograba su primer título liguero soviético con el equipo rigeño.

Su evolución fue meteórica. A los 16 años, debutó con la selección absoluta de la URSS, iniciando así una etapa internacional que duraría 18 años consecutivos. Durante este tiempo, su equipo apenas conoció la derrota en competiciones oficiales. Tanto FIBA como diversas federaciones coinciden en señalar un dato sorprendente: durante casi dos décadas con Semenova en cancha, la Unión Soviética se erigió como una potencia prácticamente invencible.

Paralelamente, Semenova completó estudios en Educación Física, lo cual consolidó su imagen como deportista integral. Era disciplinada y estaba preparada para afrontar las exigencias extremas del calendario soviético. Entre entrenamientos intensos, giras constantes y competiciones internacionales, su vida personal pasaba frecuentemente a un segundo plano; todo quedaba supeditado al imperio deportivo que explotó sin reservas su talento.

Un palmarés inigualable

El palmarés de Uliana Semenova parece sacado de un cuento épico. Con el TTT Daugawa Riga, conquistó:

15 ligas soviéticas

11 Copas de Europa / Euroligas femeninas entre finales de los 60 y principios de los 80

entre finales de los 60 y principios de los 80 1 Copa Ronchetti, lograda en 1987

En cuanto a sus logros con la selección soviética:

2 oros olímpicos : Montreal 1976 y Moscú 1980

: Montreal 1976 y Moscú 1980 3 oros mundiales : 1971, 1975 y 1983

: 1971, 1975 y 1983 10 oros europeos consecutivos (Eurobasket), desde 1968 hasta 1985

Durante ese período, la Unión Soviética encadenó nada menos que 17 años dominando continentalmente, una racha considerada por muchos como uno de los logros más impresionantes en cualquier disciplina deportiva. FIBA ha llegado a catalogarla como la jugadora más laureada en la historia del baloncesto femenino, subrayando así la magnitud de su dominio.

En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Semenova ofreció actuaciones casi sobrehumanas: promedió cerca de 20 puntos y 13 rebotes, destacándose incluso con una final ante Estados Unidos donde logró sumar 32 puntos y 19 rebotes en apenas 23 minutos, según relatan las crónicas históricas. En Moscú 1980 volvió a brillar con cifras superiores a los 20 puntos por encuentro, cimentando aún más su imagen como jugadora inalcanzable.

España, Getafe y el impacto sobre una liga emergente

En la temporada 1987-88, ya al final de su carrera deportiva, Uliana Semenova protagonizó un hito trascendental: se convirtió en una de las primeras grandes figuras soviéticas en fichar por un club extranjero. El elegido fue el Tintoretto de Getafe, dentro del campeonato español. Este acuerdo requirió cinco meses intensos negociando y costó cuatro millones de pesetas; simbolizaba también las primeras fisuras del Telón de Acero.

Su llegada supuso una revolución para el baloncesto femenino español. Los pabellones se llenaban para ver jugar a aquella mujer gigante; las audiencias crecían exponencialmente mientras los medios comenzaban a dedicarle atención inédita a una competición históricamente relegada. El Tintoretto pasó rápidamente a ser un club relevante mediáticamente; luchaban por títulos mientras cambiaban radicalmente la percepción pública sobre la liga femenina.

Después de su paso por Getafe, Semenova tuvo una breve etapa en el francés Valenciennes Orchies, donde cerró su carrera profesional alrededor del año 1989 ya bastante mermada físicamente. Su estancia en España dejó huellas profundas; compañeras, entrenadores e hinchas recuerdan a esa mujer que nunca escatimaba sonrisas o gestos cariñosos pese al dolor constante que sufría en pies y rodillas cuando niños se acercaban para conocerla mejor.

Reconocimientos tardíos para una figura legendaria

A pesarde sus indiscutibles hazañas sobre el parqué, el reconocimiento institucional global tardó tiempo en llegarle. En 2007, fue incluida en el famoso Salón de la Fama FIBA, convirtiéndose así en la primera jugadora no estadounidense reconocida por esta institución. Ese mismo año recibió un galardón por su Trayectoria Deportiva en Letonia e igualmente fue nombrada deportista del año múltiples veces allí.

En 2022, fue incorporada al Salón de Leyendas por partede lla Federación Españolade Baloncesto , siendo definida como “la jugadora más determinante d ela historia del baloncesto femenino mundial”. Así España devolvía simbólicamente parte del cariño recibido durante su breve pero intensa etapa dentro d ela liga nacional.

La paradoja d e su vida se hace evidente al contemplar sus últimos años: esa mujer que acumuló nada menosque 42 títulos durantesu carrera —incluyendo dos oros olímpicos— llegó eventualmentea necesitar ayuda económica para sufragar tratamientos médicos consecuencia d eun cuerpo llevado al límite porun sistema deportivo implacable. En ese contraste entre gloria efímeray fragilidad se condensa tambiénla historia d euna generación d e deportistas soviéticos.

Reacciones ante su fallecimiento

Las reacciones trassu muerte han dibujado un retrato colectivo conmovedor. El presidente letón , Edgars Rinkevics , expresóque era“*la chica d e oro d ebaloncesto olímpico,mundial yeuropeo;una persona muy cálida yespecialmente comprensiva.” [ ] [ ] [ ] La FIBA destacóque“será profundamente extrañada peronunca olvidada, dejando una huella dentrodelbaloncestocomo pocaspersonashanlogrado.” [ * ]

La Federación Española d eBaloncesto, recordando s u ingreso al Salón d eLeyendas , subray óel “recuerdo imborrable”que dejóenEspaña asícomo lainfluenciaquetuvo sobreel impulso d ebalance femenino nacional . [ ] EnLetonia ,las reaccionesse han mezcladoconun tono casiíntimo : muchas crónicas lacalificancomo símbolo nacional ,pero tambiéncomo unmujer accesible,cercana yespecialmente sencilla .

Aunque no hay detalles públicos acerca d e grandes actos oficiales ,se esperaqueelbaloncestoletonoylaFIBA promuevanhomenajes institucionalesy memoriales deportivos durantelospróximos días . Esto incluiráminutos desilencio,mensajes entorneos internacionalesyprobablementereconocimientos permanentes tantoenRiga comoenel ámbito federativo . [ ] De cualquier manera ,elprincipal monumento adela memoria desemenovase mantendrá siempreenlos libros desu historia yenlamente detodosquienes lavieron dominarconmaestría .

Datos clave sobre Uliana Semenova

Nombre completo: Uliana Semenova.

Uliana Semenova. Fecha nacimiento: 9 dejulio1952 .

9 dejulio1952 .







La vida d eUlianaSemenovaconcentróla grandeza yesombrasd eunaépoca ; sin embargo ,s u legadoahoraresideenunterritorio libre dedolorygeopolítica : aqueldondehabitanlasleyendas quetransformaronpara siempre lacomprensión dun deporte .