Muere a los 24 años Siro Ouro, el actor gallego que emocionó en La Mesías

En la madrugada del 1 de enero, mientras muchas familias celebraban la llegada del nuevo año, se apagaba en Ferrol una de las voces más prometedoras del panorama escénico español. Siro Ouro, actor y músico reconocido por su papel en la serie La Mesías y por su faceta musical como Gold Sirope, falleció a los 24 años, tal como confirmó su padre, el actor Dani Ouro, junto a su agencia de representación.

El joven artista partió “de noche y sin sufrir” después de haber celebrado las uvas en casa de su abuela y retirarse a su habitación, donde lo hallaron sin vida horas más tarde. Su padre reveló que Siro había estado luchando durante años contra una enfermedad “rastrera, mezquina y cruel”, aunque la familia ha optado por no detallar el diagnóstico. La combinación de un entorno familiar íntimo con una tragedia inesperada ha impactado profundamente al mundo cultural gallego y al circuito del teatro contemporáneo en España, que ve cómo se interrumpe una carrera tan corta como intensa.

Una despedida íntima y un dolor compartido

El anuncio no llegó en forma de un frío comunicado, sino a través de un mensaje público lleno de cariño y dolor. “Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años”, escribió Dani Ouro en redes sociales, recordando que el joven se despidió tras tomarse las uvas con su familia con un simple “te quiero”. Ese “te quiero”, ahora sus últimas palabras conocidas, se ha repetido en medios y redes sociales como símbolo de una despedida serena pero difícil de aceptar.

En ese mismo texto, el padre describía la enfermedad que lo acompañó durante tanto tiempo como “rastrera, mezquina y cruel”, subrayando el largo combate que Siro libró en silencio lejos del foco mediático. La comunidad artística, especialmente aquella vinculada al teatro alternativo y de creación, ha resonado con ese sufrimiento oculto, recordando cómo el intérprete continuó trabajando siempre que pudo, incluso en los momentos más complicados.

La Tristura y el niño que bailaba Jacques Brel

Aunque muchos lo conocieron por su participación en La Mesías, su nombre estuvo ligado desde la infancia a la compañía La Tristura, un referente esencial del teatro contemporáneo español. Este grupo ha compartido una despedida particularmente emotiva, describiéndolo como “un ser increíble, casi un milagro” y recordando que entró en sus vidas cuando apenas tenía nueve años.

En este homenaje, la compañía evoca uno de los momentos que mejor capturan su esencia escénica: Siro bailando a Jacques Brel con solo diez años, una imagen que califican como la de “un ángel inexplicable”. En el escenario desarrolló gran parte de su carrera, creciendo tanto como intérprete como persona dentro de un entorno que lo apoyó incluso durante los años más difíciles por su enfermedad. “Estos últimos años han sido muy complicados; hemos intentado acompañarle. Lo hemos querido mucho”, han expresado desde La Tristura, reflejando una relación que superaba lo meramente profesional.

Formó parte de montajes como Materia prima y Future lovers, producciones emblemáticas del colectivo que combinan investigación escénica con una mirada generacional. Muchos compañeros han compartido tanto en privado como en redes el impacto que tuvo su combinación de fragilidad y determinación; la propia compañía lo califica como “milagroso”.

De Ferrol a la pantalla: La Mesías y el salto al gran público

Nacido en Ferrol (A Coruña), Siro Ouro encontró primero en el teatro un espacio donde jugar y expresarse libremente; luego se transformó en su profesión. Desde ese origen gallego fue construyendo una trayectoria que lo llevó al cine y finalmente a la televisión nacional. Su papel más destacado llegó con La Mesías, serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como los Javis; allí interpretó a Álex, uno de los personajes inmersos en el universo doloroso pero luminoso de esta ficción.

Aunque no tuvo un papel extenso dentro del elenco principal, su actuación fue reconocida por su sinceridad y capacidad para transmitir vulnerabilidad, alineándose con el tono emocional y confesional de la serie. La producción fue aclamada tanto por críticos como por espectadores convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más comentados recientemente en España; para Siro significó también una presentación masiva ante un público que quizás no conocía su trabajo previo sobre las tablas.

En cine participó en películas como Somos Reyes y La consagración de la primavera, además de aparecer en cortometrajes tales como Jano y Se nos hizo de noche. Aunque su filmografía es breve debido a su juventud, deja entrever una inclinación hacia proyectos relacionados con la creación contemporánea y relatos íntimos donde podía desplegar toda su sensibilidad.

Gold Sirope: la búsqueda musical como refugio

La curiosidad creativa de Siro Ouro no se limitaba a actuar. Adoptando el nombre artístico de Gold Sirope, desarrolló también una faceta musical donde combinaba composición con voz; explorando así un registro emocional acorde con su perfil escénico. Su agencia ha señalado que su última canción publicada semanas antes de fallecer representa un “testimonio artístico y emocional valioso”, convirtiéndose ahora en una carta abierta que resuena con mayor profundidad.

Este proyecto musical era discreto pero altamente elaborado; le permitía experimentar con otros lenguajes artísticos mientras mantenía vivo ese impulso creativo incluso durante sus periodos más difíciles por enfermedad. Para quienes le rodeaban, esa persistencia era prueba clara de ser un “artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación”, tal como lo definió su agencia.

Reacciones y duelo en la comunidad cultural

Su fallecimiento ha provocado una oleada de condolencias tanto en redes sociales como en medios informativos. Desde La Tristura hasta profesionales del cine, teatro y televisión han coincidido al destacar su talento precoz así como su humanidad fuera del escenario. La agencia que lo representaba remarcó que toda su trayectoria estuvo marcada por “la búsqueda constante, honestidad e inquietud artística”, incluso durante los momentos complicados vividos por enfermedad.

El equipo detrás de La Mesías, encabezado por los Javis también expresó sus condolencias públicamente; sumándose así a los mensajes donde lo describen como alguien especial: luminoso y generoso. Aunque aún no se han planeado grandes homenajes públicos para él, ya se vive un duelo silencioso pero profundo entre aquellos que compartieron escenario o rodaje con él.

Respecto a actos conmemorativos específicos hasta ahora solo se conoce el homenaje espontáneo surgido desde el teatro donde creció: aquella compañía que lo acogió casi como si fuera parte de la familia; así lo expresó también Dani Ouro quien mantiene ese último “te quiero” aferrado cual faro ante el dolor. Es probable que futuras representaciones o proyecciones incluyan dedicatorias o recuerdos hacia él; algo habitual dentro del ámbito escénico aunque aún no hay detalles sobre fechas o formatos concretos.

