Así es el huerto que Sánchez se ha hecho montar en Moncloa y donde el marido de Begoña ‘cosecha’ zanahorias, fresas y calabacines

Lo que faltaba.

Ahora va de campesino el muy caradura.

Con tintes ecologistas.

Aunque cavar, escardar, plantar y doblar el espinazo, lo hace muy poco, porque quienes se encargan de pulir el ‘escaparate hortofrutícola’ son los jardineros de palacio… a escondidas.

Pedro Sánchez dice que ha hallado su remanso de paz en un pequeño huerto situado en La Moncloa.

Allí, en teoría, el marido de Begoña se dedica a cultivar fresas, tomates, berenjenas y calabacines.

Este espacio se encuentra detrás de la Secretaría de Estado de Comunicación, justo frente a donde se celebran los Consejos de Ministros.

La idea del huerto fue impulsada por el propio presidente.

El terreno está organizado en parcelas con hileras bien definidas. Utiliza estructuras de madera y cañas para sostener las tomateras.

La tierra se trabaja con esmero, y hay caminos que permiten recorrerlo cómodamente.

Los visitantes pueden admirarlo durante las jornadas abiertas al público.

Pasean junto a las plantas mientras realizan su recorrido. Sánchez también lo exhibe en encuentros más privados.

Por ejemplo, tras destituir a José Luis Ábalos, ambos pasearon por los jardines, donde el presidente le mostró las fresas y compartió detalles sobre su cultivo. Además, le ofreció continuar como eurodiputado.

En estos días se habla mucho de la berenjena de Pedro Sánchez, que guarda con cariño en palacio.

El esposo de Begoña Gómez no solo cosecha fresas y calabacines, sino que también lleva a sus visitas a este huerto que ha levantado en el palacio, dejando atrás aficiones como el pádel de Aznar, los bonsáis de Felipe y el baloncesto de ZP.

Detalles del cultivo y mantenimiento

El cuidado del huerto recae en un equipo de jardinería liderado por Félix Gonzalo, quien lleva más de 30 años trabajando en La Moncloa. Seis jardineros son responsables del mantenimiento de seis hectáreas que albergan más de cien especies vegetales.

Durante su labor, han encontrado vestigios de la Guerra Civil, como balas enterradas en la tierra. Este huerto forma parte integral de las zonas verdes del complejo.

Las inversiones recientes han permitido mejorar los exteriores:

Más de 400.000 euros en total.

167.706 euros destinados al Jardín del Barranco.

252.393 euros para el mantenimiento general, gestionado por Valoriza Servicios Medioambientales.

234.000 euros invertidos en reforzar el muro perimetral por motivos de seguridad.

Lee más sobre el huerto en este reportaje detallado de El Debate.

Un toque personal en palacio

Sánchez comparte los productos del huerto con sus visitantes. Regala tomates, berenjenas o calabacines a quienes llegan a verlo. Este espacio no es meramente decorativo; forma parte activa de su día a día.

La Moncloa, ubicada en Moncloa-Aravaca, combina residencia y lugar laboral. La vivienda privada cuenta con 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, rodeada por zonas verdes. El huerto aporta un toque cotidiano al ambiente.

Este rincón verde contrasta notablemente con los pasatiempos anteriores de otros presidentes. Sánchez ha elegido trabajar la tierra, haciendo que sus cosechas lleguen a las mesas de sus invitados. Un gesto humano que añade calidez al palacio.