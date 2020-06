Blanca Suárez muestra su drástico cambio físico para la próxima temporada de ‘Las Chicas del Cable’

View this post on Instagram

queda poco más de una semana para que veáis los 5 últimos capítulos de #LasChicasDelCable … y entre muuuuchas otras cosas podréis ver a estos 3 juntos con estas pintas….. Por qué de repente voy a lo LA Confidential? Pues ale, el 3 de JULIO lo sabréis!!!!!!!! @netflixes @nicoromeroactor @migueldiosdado1