«En pijama y sin sujetador»: el incidente de Monica Lewinsky durante una reunión por videoconferencia

La emergencia sanitaria del coronavirus ha impulsado la utilización de cantidad de aplicaciones como Skype, Hangouts o Zoom, tanto para estar más cerca de los nuestros, como para abordar asuntos laborales. Precisamente esta última herramienta fue la que utilizó Monica Lewinsky, que se preparaba para iniciar una reunión por videoconferencia, cuando vivió uno de los momentos más vergonzosos que recuerda.

a cautionary tale: when zooming on phone, pay extra attention to replying privately vs everyone. was thrilled to share i was still in pj’s sans bra with my TED speaker community.

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) June 25, 2020