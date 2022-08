Terelu Campos estalla contra ‘Sálvame’ y su cuadrilla: «¡Hipócritas!»

Bronca que da audiencia.

Desde que ayer se anunciara en ‘Sálvame Diario’ que Alejandra Rubio será entrevista en el ‘Deluxe’ el próximo viernes por su madre, no se ha dejado de hablar en redes sociales y en los digitales sobre esta contradictoria decisión de la nieta de María Teresa Campos. Hoy, Terelu se ha tenido que enfrentar en el plató a las opiniones de sus compañeros y eso… ha hecho que reflexione en voz alta sobre lo que le parecen algunos comentarios.

Y es que Gema López ha sido una de las más sinceras, exponiendo públicamente que no entendía cómo después de su paso por ‘Viva la vida’ y de no querer pertenecer a este mundo, se presta a acudir como invitada al ‘Deluxe’. Además, ha asegurado que le gustaría preguntarle por muchas cosas, pero el único tema que tiene la joven es la guerra con su tía y su familia… algo que no ha gustado a la presentadora.

«¡Hay una hipocresía aquí que alucino! Quiero que ustedes sepan que tenemos, todos, el cum laude en hipocresía» ha expuesto Terelu al escuchar a todos sus compañeros expresar sus opiniones… y es que tan solo Kiko Matamoros ha defendido a Alejandra, asegurando que ya tiene un máster en televisión y que es una entrevista muy esperada.

Lo cierto es que antes de que cumpliese los 18 años, la presentadora de televisión ya iba pregonando por los platós que su hija no se dedicaría a esto y, aunque en un primer momento no lo hizo, más tarde la hemos visto sentada cada tarde en un plató… por eso, ahora Terelu no se quiere mojar, ella aconseja, pero no muestra su opinión públicamente porque su hija es una persona independiente y hace lo que le da la gana desde su mayoría de edad.

De esta manera, tendremos que esperar a la noche de mañana para ver a Alejandra Rubio en el ‘Deluxe’ como entrevista, pero también a Terelu Campos como presentadora del espacio después de nueve años.