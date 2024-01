Ana Obregón se revuelve ante los ataques de Lequio y le mete un rejonazo bestial ante Sonsoles Ónega

Ana Obregón decidió responder a Alessandro Lequio en Y ahora Sonsoles en su edición del 11 de enero de 2024.

El italiano esa misma mañana en Telecinco defendió a la actriz de las acusaciones de Informalia de no haber invertido todo lo ganado en exclusivas en 2023 en la Fundación Aless Lequio para la lucha contra el cáncer.

Sin embargo, el ex de la madrileña no desaprovechó la ocasión para lanzar algunos dardos a Ana:

En el programa de Sonsoles Ónega, Ana quiso defender el papel de la Fundación y, de paso, devolverle el guantazo dialéctico al padre de su hijo fallecido:

Nosotros seguimos trabajando a pleno pulmón. Ahora estamos con dos ensayos muy importantes que vamos a financiar el año que viene. Es que parece que ayudar a los demás es un delito. No lo entiendo Sonsoles. Ayer me dio la llorera, yo he llorado demasiado en dos años, he perdido a mi hijo, a mi padre y a mi madre.

He seguido sin tener fuerzas pero quiero ayudar a los demás, aunque parece que en este país ayudar es un delito. Me dan ganas de dejarlo todoTodo el mundo sabe que llevo cuarenta años trabajando y que he mantenido económicamente a mi hijo. Desde que nació hasta su entierro. Nos fuimos a Nueva York porque el tratamiento para mi hijo no existía en España. ¿Sabes lo que cuestan ocho meses en Nueva York? El 90 % de la gente no se lo puede permitir en este país.